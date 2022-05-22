Рогозин показал воронку от ракеты «Сармат». «Разговаривайте с Россией повежливее»

22 мая 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин рассказал о работе баллистической ракеты «Сармат» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Агрессоры должны разговаривать с Россией более вежливо. Об этом в своем telegram-канале написал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также опубликовал видео, на котором показал воронку от удара баллистической ракеты «Сармат». «Камчатский ракетный полигон. Воронка от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“ — попросту говоря, „воронка от болванки“. С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет ну очень большая, очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — написал Рогозин. Ранее в Минобороны РФ сообщили о первых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата.

Агрессоры должны разговаривать с Россией более вежливо. Об этом в своем telegram-канале написал глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Он также опубликовал видео, на котором показал воронку от удара баллистической ракеты «Сармат». «Камчатский ракетный полигон. Воронка от попадания одного из учебных блоков тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты „Сармат“ — попросту говоря, „воронка от болванки“. С ядерным зарядом такая воронка на месте объекта (географического объекта) противника будет ну очень большая, очень глубокая и радиоактивная. Причем не одна, а ровно столько, сколько самая мощная в мире ядерная ракета доставит до территории лютого врага. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — написал Рогозин. Ранее в Минобороны РФ сообщили о первых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», которая не имеет аналогов в мире. Командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев заявил, что ракета является неуязвимой для средств перехвата.