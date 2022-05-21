Командующий Ракетных войск РФ заявил о неуязвимости «Сармата»

22 мая 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

«Сармат» неуязвим из-за его возможности изменять траекторию, заявил Сергей Каракаев Фото: Пресс-служба Роскосмоса В ближайшие десятилетия маловероятно появление средства для перехвата российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», потому что она может закладывать траекторию даже через космос. Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев. «Траектория „Сармат“ имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — заявил Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда». Он подчеркнул, что в ближайшие десятилетия вряд ли появятся какие-либо средства для перехвата «Сармата». В апреле Минобороны России сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В оборонном ведомстве заметили, что эта ракета является самой мощной в мире и имеет наибольшую дальность поражения целей, она может преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал реальный размер баллистической ракеты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтону не нравятся российские ракеты «Посейдон» и «Сармат».

В ближайшие десятилетия маловероятно появление средства для перехвата российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», потому что она может закладывать траекторию даже через космос. Об этом заявил командующий Ракетных войск стратегического значения (РВСН) РФ Сергей Каракаев. «Траектория „Сармат“ имеет возможность меняться. От нашей пресловутой траектории через Северный полюс, при необходимости можно закладывать траекторию через Южный полюс, которая, в принципе, сегодня не защищена. А также имеются возможности и других траекторий — с точки зрения возможности вывода в космическое пространство», — заявил Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда». Он подчеркнул, что в ближайшие десятилетия вряд ли появятся какие-либо средства для перехвата «Сармата». В апреле Минобороны России сообщило об успешном запуске «Сармата» с космодрома «Плесецк». В оборонном ведомстве заметили, что эта ракета является самой мощной в мире и имеет наибольшую дальность поражения целей, она может преодолевать любые существующие системы противоракетной обороны. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал реальный размер баллистической ракеты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сармат» обеспечит России безопасность и заставит враждебные страны задуматься. Британцы восхитились мощью российской ракеты и даже начали готовиться к смерти. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтону не нравятся российские ракеты «Посейдон» и «Сармат».