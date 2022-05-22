Рабочие АО «Ямалавтодор» обратились к губернатору с просьбой помочь наладить отношения с директором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рабочие Коротчаевского филиала АО «Ямалавтодор» (ЯНАО), пожаловались губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову на многочисленные придирки к ним со стороны директора филиала Джамшеда Аминова. Сообщение с обращением к главе региона опубликовано на странице Николая Чувочина в социальной сети «ВКонтакте».

«Уважаемый Артюхов Дмитрий Андреевич, пишем вам из Коротчаевского филиала АО „Ямалавтодор“. Три месяца назад, на место директора филиала был назначен Аминов Джамшед Хидоятуллоевич. В отсутствие [вышестоящего руководства] высокомерный и грубый, в дорожной отрасли, как специалист, он не компетентен. Диалог с коллективом строит в свойственной ему манере, не слышит оппонентов, обрывает речь говорящего. Не может ясно объяснить причину или проблему происходящего и как действовать дальше», — написал в обращении к губернатору на своей странице в соцсети Чувочин.

Рабочие предприятия жалуются на авторитарный стиль управления, обвинения рабочих в несанкционированном митинге, в ответ на попытку высказать свои жалобы руководству, несправедливые придирки, лишение премий и увольнения со стороны директора филиала Аминова. Под обращением к губернатору подписалось больше половины трудового коллектива.

Ранее URA.RU сообщало об обращении к губернатору ЯНАО чемпионки мира по шахматам. Она пожаловалась на дискриминацию со стороны директора шахматной школы.