Армения и Азербайджан собираются определить границу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель договорились начать работу по определению границы армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель договорились о начале работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Также будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что в марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. Затем Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций после переговоров.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель договорились начать работу по определению границы армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель договорились о начале работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Также будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что в марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. Затем Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций после переговоров.