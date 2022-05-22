22 мая 2022

Армения и Азербайджан собираются определить границу

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Генконсульство Азербайджана в Екатеринбурге, флаг азербайджана
Ильхам Алиев и Никол Пашинян начнут работать над делимитацией границы Азербайджана и Армении Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель договорились начать работу по определению границы армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель договорились о начале работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Также будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее сообщалось, что в марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. Затем Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций после переговоров.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского союза Шарль Мишель договорились начать работу по определению границы армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении. Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель договорились о начале работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. Также будет обсуждаться вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Ранее сообщалось, что в марте ситуация на карабахско-азербайджанской границе обострилась. В НКР было введено военное положение, а азербайджанские беспилотники нанесли несколько ударов по армянским позициям. Кроме того, подразделения Азербайджана вошли в зону ответственности российских миротворцев. Затем Азербайджан отвел свои войска от армянских позиций после переговоров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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