22 мая 2022

Аналитик ВШЭ назвал сроки окончания спецоперации на Украине

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Василий Кашин сделал прогноз по спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине может идти месяцами и приблизится к завершению к концу года. Такой прогноз сделал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин.

«Я бы предположил, что в таком режиме это может продолжаться месяцы и, видимо, где-то к концу года, к наступлению холодного сезона, станет ясно, что, с одной стороны, у Украины уже будет слишком тяжелая гуманитарная ситуация и начнет пробуксовывать это мобилизационная машина», — сказал Кашин в разговоре с РБК.

По его словам, для ЕС и США такая ситуация приводит к издержкам и влияет на инфляцию. Они тратят на помощь Украине около 10-15 млрд долларов в месяц, также в Европу приезжает большое количество беженцев, заявил эксперт. Он предположил, что на определенном этапе стороны могут предпочесть договориться друг с другом. Кашин отметил, что не верит в перспективы политического договора, который приведет к урегулированию ситуации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация, денацификация Украины и помощь Донбассу. Стороны проводили ряд переговоров, но не пришли к решению ситуации. О приостановке обсуждения Путин сообщил 14 мая. Россия готова возобновить переговоры с Киевом, если они проявят инициативу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Политолог Дмитрий Солонников считает, что спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины, пишет «Утро.ру».

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Спецоперация на Украине может идти месяцами и приблизится к завершению к концу года. Такой прогноз сделал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин. «Я бы предположил, что в таком режиме это может продолжаться месяцы и, видимо, где-то к концу года, к наступлению холодного сезона, станет ясно, что, с одной стороны, у Украины уже будет слишком тяжелая гуманитарная ситуация и начнет пробуксовывать это мобилизационная машина», — сказал Кашин в разговоре с РБК. По его словам, для ЕС и США такая ситуация приводит к издержкам и влияет на инфляцию. Они тратят на помощь Украине около 10-15 млрд долларов в месяц, также в Европу приезжает большое количество беженцев, заявил эксперт. Он предположил, что на определенном этапе стороны могут предпочесть договориться друг с другом. Кашин отметил, что не верит в перспективы политического договора, который приведет к урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация, денацификация Украины и помощь Донбассу. Стороны проводили ряд переговоров, но не пришли к решению ситуации. О приостановке обсуждения Путин сообщил 14 мая. Россия готова возобновить переговоры с Киевом, если они проявят инициативу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Политолог Дмитрий Солонников считает, что спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины, пишет «Утро.ру».
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