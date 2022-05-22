Аналитик ВШЭ назвал сроки окончания спецоперации на Украине

23 мая 2022 в 09:36 Размер текста - 17 +

Василий Кашин сделал прогноз по спецоперации на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине может идти месяцами и приблизится к завершению к концу года. Такой прогноз сделал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин. «Я бы предположил, что в таком режиме это может продолжаться месяцы и, видимо, где-то к концу года, к наступлению холодного сезона, станет ясно, что, с одной стороны, у Украины уже будет слишком тяжелая гуманитарная ситуация и начнет пробуксовывать это мобилизационная машина», — сказал Кашин в разговоре с РБК. По его словам, для ЕС и США такая ситуация приводит к издержкам и влияет на инфляцию. Они тратят на помощь Украине около 10-15 млрд долларов в месяц, также в Европу приезжает большое количество беженцев, заявил эксперт. Он предположил, что на определенном этапе стороны могут предпочесть договориться друг с другом. Кашин отметил, что не верит в перспективы политического договора, который приведет к урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация, денацификация Украины и помощь Донбассу. Стороны проводили ряд переговоров, но не пришли к решению ситуации. О приостановке обсуждения Путин сообщил 14 мая. Россия готова возобновить переговоры с Киевом, если они проявят инициативу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Политолог Дмитрий Солонников считает, что спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины, пишет «Утро.ру».

Спецоперация на Украине может идти месяцами и приблизится к завершению к концу года. Такой прогноз сделал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Василий Кашин. «Я бы предположил, что в таком режиме это может продолжаться месяцы и, видимо, где-то к концу года, к наступлению холодного сезона, станет ясно, что, с одной стороны, у Украины уже будет слишком тяжелая гуманитарная ситуация и начнет пробуксовывать это мобилизационная машина», — сказал Кашин в разговоре с РБК. По его словам, для ЕС и США такая ситуация приводит к издержкам и влияет на инфляцию. Они тратят на помощь Украине около 10-15 млрд долларов в месяц, также в Европу приезжает большое количество беженцев, заявил эксперт. Он предположил, что на определенном этапе стороны могут предпочесть договориться друг с другом. Кашин отметил, что не верит в перспективы политического договора, который приведет к урегулированию ситуации. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, целями стали демилитаризация, денацификация Украины и помощь Донбассу. Стороны проводили ряд переговоров, но не пришли к решению ситуации. О приостановке обсуждения Путин сообщил 14 мая. Россия готова возобновить переговоры с Киевом, если они проявят инициативу, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Политолог Дмитрий Солонников считает, что спецоперация может завершиться с выходом к западным границам Украины, пишет «Утро.ру».