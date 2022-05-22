WSJ: Франция и Германия видят угрозу в принятии Украины в ЕС

23 мая 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Украину пока не приняли в Евросоюз Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Франция и Германия беспокоятся о потере своего влияния в случае вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил в статье для американской газеты The Wall Street Journal доцент кафедры политологии и экономики Венского частного университета Вебстера Ральф Герт Шолльхаммер. «ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава-Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия», — заявил автор статьи. Украина культурно и политически ближе к Польше, чем к Германии, отметил политолог. Он считает, что в такой ситуации может уменьшиться влияние Германии в Евросоюзе и возрасти влияние Восточной Европы. По его словам, наиболее престижные посты в ЕС занимают западноевропейские политики, что отражает дисбаланс сил между Восточной и Западной Европой. Пост председателя Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен из Германии, а должность президента Европейского центрального банка — Кристин Лагард (Франция), главой дипломатии Евросоюза является Жозеп Боррель (Испания), а президентом Европейского Совета Шарль Мишель (Бельгия). Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, заявку на вступление рассмотрят в июне. Ранее министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина сможет вступить в ЕС не раньше, чем через 15-20 лет, пишет RT. Вступление Украины в Евросоюз не могут ускорить, потому что есть другие кандидаты, которые ждали этого годами.

Франция и Германия беспокоятся о потере своего влияния в случае вступления Украины в Евросоюз. Об этом заявил в статье для американской газеты The Wall Street Journal доцент кафедры политологии и экономики Венского частного университета Вебстера Ральф Герт Шолльхаммер. «ЕС построен вокруг Германии и Франции, и оба государства ревностно оберегают свое положение лиц, принимающих окончательные решения в Европе. Политики обеих стран осознают, что ЕС с Украиной может привести к созданию конкурирующей оси Варшава-Киев, чего не хотят ни Франция, ни Германия», — заявил автор статьи. Украина культурно и политически ближе к Польше, чем к Германии, отметил политолог. Он считает, что в такой ситуации может уменьшиться влияние Германии в Евросоюзе и возрасти влияние Восточной Европы. По его словам, наиболее престижные посты в ЕС занимают западноевропейские политики, что отражает дисбаланс сил между Восточной и Западной Европой. Пост председателя Еврокомиссии занимает Урсула фон дер Ляйен из Германии, а должность президента Европейского центрального банка — Кристин Лагард (Франция), главой дипломатии Евросоюза является Жозеп Боррель (Испания), а президентом Европейского Совета Шарль Мишель (Бельгия). Украина подала заявку на вступление в Евросоюз после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, заявку на вступление рассмотрят в июне. Ранее министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон заявил, что Украина сможет вступить в ЕС не раньше, чем через 15-20 лет, пишет RT. Вступление Украины в Евросоюз не могут ускорить, потому что есть другие кандидаты, которые ждали этого годами.