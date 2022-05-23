Банк РФ ответил на сообщения об искусственном ослаблении рубля

В Центробанке опровергли информацию о сдерживании укрепления рубля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Центробанк РФ (ЦБ) не занимается искусственным ослаблением рубля и покупкой валюты на эти цели. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

«В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЦБ. Издание уточнило информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления национальной валюты.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что ЦБ начал приобретать валюту у экспортеров через других участников рынка. Сообщалось, что такие меры нужны для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления, так как на рынке не появилось сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту.