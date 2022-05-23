Банк РФ ответил на сообщения об искусственном ослаблении рубля

Центробанк РФ (ЦБ) не занимается искусственным ослаблением рубля и покупкой валюты на эти цели. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
«В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЦБ. Издание уточнило информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления национальной валюты.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что ЦБ начал приобретать валюту у экспортеров через других участников рынка. Сообщалось, что такие меры нужны для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления, так как на рынке не появилось сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту.
Экспортеры должны в течение двух месяцев продавать 80% валютной выручки, передает «Федеральное агентство новостей». В конце апреля Банк России предложил уменьшить до 50% этот норматив для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, но пока инициативу не реализовали, сообщает сайт MK.RU. Курс рубля по отношению к доллару и евро стал падать после начала спецоперации на Украине, но спустя несколько месяцев рубль начал расти. На прошлой неделе курс доллара достиг 59,9 рублей впервые за четыре года, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Центробанк РФ (ЦБ) не занимается искусственным ослаблением рубля и покупкой валюты на эти цели. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России. «В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности», — цитирует «Интерфакс» пресс-службу ЦБ. Издание уточнило информацию о покупке валюты для сдерживания резкого укрепления национальной валюты. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники написали, что ЦБ начал приобретать валюту у экспортеров через других участников рынка. Сообщалось, что такие меры нужны для сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления, так как на рынке не появилось сопоставимого с продаваемой экспортной выручкой спроса на валюту. Экспортеры должны в течение двух месяцев продавать 80% валютной выручки, передает «Федеральное агентство новостей». В конце апреля Банк России предложил уменьшить до 50% этот норматив для сырьевых экспортеров, приносящих основную валютную выручку, но пока инициативу не реализовали, сообщает сайт MK.RU. Курс рубля по отношению к доллару и евро стал падать после начала спецоперации на Украине, но спустя несколько месяцев рубль начал расти. На прошлой неделе курс доллара достиг 59,9 рублей впервые за четыре года, евро также побил рекорд за пять лет и упал ниже 62 рублей.