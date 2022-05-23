Свердловские предприятия отказывают в сотрудничестве брендам

Свердловские предприятия легкой промышленности готовы сотрудничать лишь с теми брендами, которые готовы отшивать от 5000 штук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Основательница детского бренда Crazy&Lazy Александра Мезенцева призналась, что в Свердловской области предприятия легкой промышленности не заинтересованы в сотрудничестве с небольшими брендами. Об этом небольшом секрете производства она рассказала URA.RU.

«В Екатеринбурге, сколько я обзванивала фабрик, в основном это уже большие фабрики со своими брендами, так они все берут на контрактное производство, но в совершенно других объемах», — поделилась предпринимательница. По ее словам, на Урале предприятия готовы начать сотрудничество с начинающим брендом лишь тогда, когда объемы заказа будут достигать 5000 штук, а не 200 или 1000 единиц.

Именно по этой причине девушка отшивает верхнюю детскую одежду в Питере, а трикотажные вещи в Мытищах (Московская область). Также, по ее опыту, качество итогового продукта и стоимость пошива не зависит от того, в каком регионе будет отшиваться коллекция.

Основательница бренда Crazy&Lazy призналась, что дополнительным фактором выбора предприятия служит и специфика швейного цеха. «Почему мы шьем на разных производствах? Потому что один цех не может шить все — от трусов до шуб. Все равно так или иначе у всех есть какая-то специализация, поэтому у нас трикотажем занимаются одни — делают это здорово, быстро, качественно, у нас нулевой процент брака в партии, а верхней одеждой другие», — подытожила предпринимательница.