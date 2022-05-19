После подарка президенту на Инну Королеву обрушились звонки со всей России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Дизайнер из Екатеринбурга Инна Королева запустила в производство модель куртки, которую ранее подарила президенту РФ Владимиру Путину. Модельер рассказала URA.RU, когда одежда поступит в продажу и в каких вариантах будет выпускаться.

«Куртка президента появится в продаже уже в июне, она будет доступна в двух вариантах. Лимитированным выпуском будет сделана точно такая же куртка, как у Владимира Путина — ее можно будет заказать по своим меркам. Каждое изделие будет именным, сделано из оригинальных материалов, с собственным номером выпуска и упаковано в специальный кофр», — объяснила Инна Королева.

Второй вариант изделия будет точь-в-точь такого же дизайна, но более простым: облегченная летняя версия «куртки Путина» без утепленного подклада. В ней будут использованы другие материалы и технологии, и она будет дополнена спортивными брюками.

«Первая партия составит примерно 20-30 экземпляров. Стоимость курток пока неизвестна», — добавила основательница бренда Inna Koroleva Lab. Она отметила, что набралась уже целая очередь из желающих получить такую же одежду, среди них есть известные персоны.

Ранее екатеринбургский дизайнер Инна Королева подарила президенту России Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. После этого модельера засыпали заказами.