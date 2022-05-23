Китай пригрозил ответить США на военное вмешательство в Тайвань

23 мая 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

США заявляли о готовности вмешаться в военный конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Китай ответит США, если Вашингтон вмешается в ситуацию с Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге. Так он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, что Америка готова вмешаться, если Китай вторгнется на Тайвань. «Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США», — сказал Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил о готовности использовать военную силу для защиты Тайваня в случае нападения Китая. Правительство Китая в середине апреля объявило о проведении военных учений в районе Тайваня. В Минобороны Китая заявляли, что они направлены против «ошибочных сигналов» Америки.

Китай ответит США, если Вашингтон вмешается в ситуацию с Тайванем, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге. Так он отреагировал на слова президента США Джо Байдена, что Америка готова вмешаться, если Китай вторгнется на Тайвань. «Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности. Китай выражает сильное недовольство и решительный протест в связи с заявлениями США», — сказал Ван Вэньбинь, передает РИА «Новости». Ранее Байден заявил о готовности использовать военную силу для защиты Тайваня в случае нападения Китая. Правительство Китая в середине апреля объявило о проведении военных учений в районе Тайваня. В Минобороны Китая заявляли, что они направлены против «ошибочных сигналов» Америки.