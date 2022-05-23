Собчак: Ургант вернется в РФ, чтобы выступить в Екатеринбурге. Скрин

23 мая 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Ургант уехал из РФ после начала СВО на Украине Фото: Размик Закарян © URA.RU Телеведущий Иван Ургант, покинувший РФ 11 марта, впервые с начала спецоперации вернется в Россию, чтобы выступить на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. «По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль „Ночь музыки“, который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала Собчак. Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну». Фото: скрин telegram-канала Собчак

Телеведущий Иван Ургант, покинувший РФ 11 марта, впервые с начала спецоперации вернется в Россию, чтобы выступить на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. «По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль „Ночь музыки“, который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала Собчак. Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну».