Собчак: Ургант вернется в РФ, чтобы выступить в Екатеринбурге. Скрин

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Премия Е1. Екатеринбург, ургант иван
Ургант уехал из РФ после начала СВО на Украине Фото:

Телеведущий Иван Ургант, покинувший РФ 11 марта, впервые с начала спецоперации вернется в Россию, чтобы выступить на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале.

«По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль „Ночь музыки“, который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала Собчак.

Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну».

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Телеведущий Иван Ургант, покинувший РФ 11 марта, впервые с начала спецоперации вернется в Россию, чтобы выступить на фестивале «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Об этом сообщает журналистка Ксения Собчак в своем telegram-канале. «По моей информации, Ургант впервые после начала спецоперации вернется в Россию — на екатеринбургский фестиваль „Ночь музыки“, который пройдет 24 июня. По словам источника в оргкомитете фестиваля, Иван Ургант будет либо ведущим гала-концерта, либо выступит со своей группой», — написала Собчак. Ранее Иван Ургант вместе с семьей уехал в Израиль, а СМИ сообщили о закрытии его шоу на «Первом канале». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вступился за телеведущего и назвал его «большим патриотом», призвав «не записывать его в пятую колонну».
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