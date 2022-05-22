Медиаменеджер назван кандидатом на пост в тюменском правительстве. Инсайд

23 мая 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Павел Девайкин рассматривается в качестве кандидата на пост директора департамента по общественным связям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава тюменского холдинга «Сибинформбюро» (включает телеканал «Тюменское время», интернет-газету «Вслух.ру», радиостанцию «Диполь FM) Павел Девайкин рассматривается в качестве основного кандидата на пост директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Экс-глава департамента Павел Белявский 16 мая был повышен до замгубернатора. «Скорее всего, Белявский отойдет от оперативного управления департаментом, но будет курировать деятельность этой структуры. На его место рассматривают Девайкина, или зама Девайкина в „Сибинформбюро“ — Романа Мамонтова. Но окончательное решение еще не принято», — рассказал инсайдер. В разговоре с агентством медиаменеджер заявил, что ему не поступало предложений возглавить департамент. «Если честно, даже не представляю такого. „Сибинформбюро“ — это призвание», — отметил Девайкин. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается. Белявский был назначен замгубернатора по внутренней политике 16 мая, в день отставки вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В обязанности нового замглавы региона входит координация деятельности департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей и Главного управления специальных мероприятий. А также взаимодействие с Тюменской областной думой и силовыми структурами.

Глава тюменского холдинга «Сибинформбюро» (включает телеканал «Тюменское время», интернет-газету «Вслух.ру», радиостанцию «Диполь FM) Павел Девайкин рассматривается в качестве основного кандидата на пост директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Экс-глава департамента Павел Белявский 16 мая был повышен до замгубернатора. «Скорее всего, Белявский отойдет от оперативного управления департаментом, но будет курировать деятельность этой структуры. На его место рассматривают Девайкина, или зама Девайкина в „Сибинформбюро“ — Романа Мамонтова. Но окончательное решение еще не принято», — рассказал инсайдер. В разговоре с агентством медиаменеджер заявил, что ему не поступало предложений возглавить департамент. «Если честно, даже не представляю такого. „Сибинформбюро“ — это призвание», — отметил Девайкин. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области — ответ на него ожидается. Белявский был назначен замгубернатора по внутренней политике 16 мая, в день отставки вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В обязанности нового замглавы региона входит координация деятельности департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, комитета по делам национальностей и Главного управления специальных мероприятий. А также взаимодействие с Тюменской областной думой и силовыми структурами.