Ургант намекнул, что Собчак «непроверенный источник информации»

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Иван Ургант посоветовал пользоваться проверенными источниками информации, а не инсайдами Ксении Собчак Фото:

Телеведущий Иван Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале «Ночи музыки» заявила журналистка Ксения Собчак. Свое мнение на этот счет шоумен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«С каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Я вас прошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками», — удивился Ургант в разговоре с журналистом агентства. Также он опроверг свое участие в фестивале и визит в Екатеринбург.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Сам Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале, однако у него не получится приехать в столицу Урала.

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Телеведущий Иван Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале «Ночи музыки» заявила журналистка Ксения Собчак. Свое мнение на этот счет шоумен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «С каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Я вас прошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками», — удивился Ургант в разговоре с журналистом агентства. Также он опроверг свое участие в фестивале и визит в Екатеринбург. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Сам Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале, однако у него не получится приехать в столицу Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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