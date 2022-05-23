Ургант намекнул, что Собчак «непроверенный источник информации»

23 мая 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Иван Ургант посоветовал пользоваться проверенными источниками информации, а не инсайдами Ксении Собчак Фото: соцсети Ивана Урганта Телеведущий Иван Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале «Ночи музыки» заявила журналистка Ксения Собчак. Свое мнение на этот счет шоумен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «С каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Я вас прошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками», — удивился Ургант в разговоре с журналистом агентства. Также он опроверг свое участие в фестивале и визит в Екатеринбург. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Сам Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале, однако у него не получится приехать в столицу Урала.

Телеведущий Иван Ургант выразил недоумение, почему о его участии в екатеринбургском фестивале «Ночи музыки» заявила журналистка Ксения Собчак. Свое мнение на этот счет шоумен рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU. «С каких пор Ксения Собчак стала новостным агентством в нашей стране? Я не могу себе ответить на этот вопрос. Я вас прошу о следующем: пользуйтесь проверенными источниками», — удивился Ургант в разговоре с журналистом агентства. Также он опроверг свое участие в фестивале и визит в Екатеринбург. Ранее журналистка Ксения Собчак заявила, что Иван Ургант приедет на фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Сам Ургант подтвердил, что организаторы «Ночи музыки» ранее приглашали его поучаствовать в фестивале, однако у него не получится приехать в столицу Урала.