22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Власти ЯНАО разработали новую льготу для ветеранов спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание городской думы. Курган, бумаги, бухгалтерия, документы к совещанию, руки, документы к заседанию
Власти ЯНАО увеличат компенсацию ветеранам спецоперации Фото:

В ЯНАО семья военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на Украине, возместят 70% за плату за детские сады. Об этом сообщается в проекте закона опубликованного на сайте правительства региона.

«Предлагается установить меру государственной поддержки семей, имеющих детей, по выплате максимального размера компенсации в размере 70% от внесенной родительской платы, если они являются детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — говорится в проекте документа. Раньше такую компенсацию могли получить только родители троих и более детей.

Отмечается, что для ветеранов спецоперации подобная мера будет распространяться с первого ребенка. Ранее власти региона приняли решения обеспечивать ветеранов спецоперации и семьи погибших жильем, давая им первоочередное право на его получение.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как, сообщал президент РФ главные приоритет — это избежать жертв среди мирного населения, уничтожив нацбаты и военной инфраструктуру ВСУ. Для этого российские военные используют высокоточное оружие.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Подписаться
В ЯНАО семья военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на Украине, возместят 70% за плату за детские сады. Об этом сообщается в проекте закона опубликованного на сайте правительства региона. «Предлагается установить меру государственной поддержки семей, имеющих детей, по выплате максимального размера компенсации в размере 70% от внесенной родительской платы, если они являются детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — говорится в проекте документа. Раньше такую компенсацию могли получить только родители троих и более детей. Отмечается, что для ветеранов спецоперации подобная мера будет распространяться с первого ребенка. Ранее власти региона приняли решения обеспечивать ветеранов спецоперации и семьи погибших жильем, давая им первоочередное право на его получение. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как, сообщал президент РФ главные приоритет — это избежать жертв среди мирного населения, уничтожив нацбаты и военной инфраструктуру ВСУ. Для этого российские военные используют высокоточное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...