Власти ЯНАО разработали новую льготу для ветеранов спецоперации

В ЯНАО семья военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на Украине, возместят 70% за плату за детские сады. Об этом сообщается в проекте закона опубликованного на сайте правительства региона.
«Предлагается установить меру государственной поддержки семей, имеющих детей, по выплате максимального размера компенсации в размере 70% от внесенной родительской платы, если они являются детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — говорится в проекте документа. Раньше такую компенсацию могли получить только родители троих и более детей.
Отмечается, что для ветеранов спецоперации подобная мера будет распространяться с первого ребенка. Ранее власти региона приняли решения обеспечивать ветеранов спецоперации и семьи погибших жильем, давая им первоочередное право на его получение.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как, сообщал президент РФ главные приоритет — это избежать жертв среди мирного населения, уничтожив нацбаты и военной инфраструктуру ВСУ. Для этого российские военные используют высокоточное оружие.
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В ЯНАО семья военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в спецоперации на Украине, возместят 70% за плату за детские сады. Об этом сообщается в проекте закона опубликованного на сайте правительства региона. «Предлагается установить меру государственной поддержки семей, имеющих детей, по выплате максимального размера компенсации в размере 70% от внесенной родительской платы, если они являются детьми военнослужащих и сотрудников, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины», — говорится в проекте документа. Раньше такую компенсацию могли получить только родители троих и более детей. Отмечается, что для ветеранов спецоперации подобная мера будет распространяться с первого ребенка. Ранее власти региона приняли решения обеспечивать ветеранов спецоперации и семьи погибших жильем, давая им первоочередное право на его получение. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как, сообщал президент РФ главные приоритет — это избежать жертв среди мирного населения, уничтожив нацбаты и военной инфраструктуру ВСУ. Для этого российские военные используют высокоточное оружие.