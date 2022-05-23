Полпред УрФО: нужно понять, почему бизнесу отказывают в кредитах

23 мая 2022 в 20:34 Размер текста - 17 +

По словам полпреда, бизнесмены часто получают отказы по заявкам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам. Об этом полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил в понедельник 23 мая. «Льготное кредитование малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий — одна из ключевых мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления. Задача — наполнить экономику деньгами. Обеспечить ликвидность МСП, дать системообразующим предприятиям средства на бесперебойную работу. Процесс кредитования идет не так быстро, как хотелось бы, по заявкам нередко поступают отказы», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Он также отметил, что в округе растет количество людей, которым грозит увольнение, а также переведенных на режим неполного рабочего времени или отправленных в простой. «На 23 мая в службах занятости регионов зарегистрированы 51 094 человека (на 16 мая — 51,8 тысячи, на начало года — 61,3 тысячи, — прим.). Ситуация требует пристального внимания», — говорится в сообщении пресс-службы. Полпред заявил, что в УрФО низкий уровень заболеваемости коронавирусом и уменьшается число госпитализаций, связанных с Covid-19. «Регионы УрФО восстанавливают оказание плановой помощи, в том числе профилактических осмотров и диспансеризацию», — цитирует Якушева аппарат полпреда.

Кредитование малого и среднего бизнеса, а также системообразующих предприятий в Уральском Федеральном Округе (УрФО) идет медленно. Предприниматели часто получают отказы от банков по своим заявкам. Об этом полпред президента РФ Владимир Якушев сообщил в понедельник 23 мая. «Льготное кредитование малого и среднего бизнеса, системообразующих предприятий — одна из ключевых мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления. Задача — наполнить экономику деньгами. Обеспечить ликвидность МСП, дать системообразующим предприятиям средства на бесперебойную работу. Процесс кредитования идет не так быстро, как хотелось бы, по заявкам нередко поступают отказы», — цитирует Якушева пресс-служба полпредства. Он также отметил, что в округе растет количество людей, которым грозит увольнение, а также переведенных на режим неполного рабочего времени или отправленных в простой. «На 23 мая в службах занятости регионов зарегистрированы 51 094 человека (на 16 мая — 51,8 тысячи, на начало года — 61,3 тысячи, — прим.). Ситуация требует пристального внимания», — говорится в сообщении пресс-службы. Полпред заявил, что в УрФО низкий уровень заболеваемости коронавирусом и уменьшается число госпитализаций, связанных с Covid-19. «Регионы УрФО восстанавливают оказание плановой помощи, в том числе профилактических осмотров и диспансеризацию», — цитирует Якушева аппарат полпреда.