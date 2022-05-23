Профессор Альтштейн: оспу обезьян сложно диагностировать

24 мая 2022 в 01:01 Размер текста - 17 +

Диагностировать оспу обезьян можно, если известно, что зараженный вернулся из Африки Фото: Анна Майорова © URA.RU Оспу обезьян сложно диагностировать, если неизвестно, где и как произошло заражение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Давным-давно известно, что оспа обезьян может людей заражать, заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом, при этом летальность составляет от 1 до 10%. При черной оспе — от 5 до 50%. Симптомы у инфекций похожи — высокая температура, головная боль, сыпь. Однако, тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать. Более-менее понятно, если это происходит в Африке. В России были разработаны специфические методы диагностики оспы обезьян, тесты позволяют отличить вирус от натуральной оспы», — объяснил Анатолий Альтштейн. При этом профессор добавил, что в целом оспа обезьян не опасна для человечества. «Вирус оспы обезьян опасен для человека, но не для человечества, потому что не может распространяться в виде эпидемии. Его природа такова, что при передаче от человека к человеку три, четыре, пять раз, его заразность и патогенность снижается. Описан рекорд в 8 передач, после чего она заканчивается», — подчеркнул Альтштейн. Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОС) планирует из-за вспышки инфекции созвать экстренное совещание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Оспу обезьян сложно диагностировать, если неизвестно, где и как произошло заражение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал российский вирусолог, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. «Давным-давно известно, что оспа обезьян может людей заражать, заболевание может протекать очень тяжело, даже со смертельным исходом, при этом летальность составляет от 1 до 10%. При черной оспе — от 5 до 50%. Симптомы у инфекций похожи — высокая температура, головная боль, сыпь. Однако, тех, кто заболевает оспой обезьян прямо от животных, не так легко диагностировать. Более-менее понятно, если это происходит в Африке. В России были разработаны специфические методы диагностики оспы обезьян, тесты позволяют отличить вирус от натуральной оспы», — объяснил Анатолий Альтштейн. При этом профессор добавил, что в целом оспа обезьян не опасна для человечества. «Вирус оспы обезьян опасен для человека, но не для человечества, потому что не может распространяться в виде эпидемии. Его природа такова, что при передаче от человека к человеку три, четыре, пять раз, его заразность и патогенность снижается. Описан рекорд в 8 передач, после чего она заканчивается», — подчеркнул Альтштейн. Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Великобритании, Испании, Италии, Португалии, Бельгии, Германии, Франции, Швеции и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОС) планирует из-за вспышки инфекции созвать экстренное совещание.