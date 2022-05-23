Эрдоган отказался вмешиваться в «шоу» вокруг Украины

Турция не намерена ввязываться в «шоу», связанное с ситуацией на Украине: страна продолжит поддерживать всесторонние отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания кабмина.
«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости».
На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по приказу президента Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.
Турция не намерена ввязываться в «шоу», связанное с ситуацией на Украине: страна продолжит поддерживать всесторонние отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания кабмина. «Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по приказу президента Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. На фоне действий на Украине западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Однако Турция не стала поддерживать антироссийскую политику из-за тесных торговых связей и туристических потоков из России.