Эрдоган отказался вмешиваться в «шоу» вокруг Украины

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Турция продолжит поддерживать отношения с РФ, несмотря на давление Запада, заявил Эрдоган Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не намерена ввязываться в «шоу», связанное с ситуацией на Украине: страна продолжит поддерживать всесторонние отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания кабмина.

«Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости».

На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по приказу президента Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

На фоне действий на Украине западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Однако Турция не стала поддерживать антироссийскую политику из-за тесных торговых связей и туристических потоков из России.

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Турция не намерена ввязываться в «шоу», связанное с ситуацией на Украине: страна продолжит поддерживать всесторонние отношения с Россией. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания кабмина. «Свою позицию по территориальной целостности и суверенитету Украины мы четко и мужественно сказали России. Но ввязываться в это шоу мы не намерены, отношения с Россией продолжаются ровно во всех плоскостях», — приводит слова Эрдогана РИА «Новости». На Украине с 24 февраля проводится специальная операция РФ по приказу президента Владимира Путина. В качестве ее основных целей российский лидер заявлял освобождение республик Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. На фоне действий на Украине западные страны начали вводить масштабные санкции против РФ. Однако Турция не стала поддерживать антироссийскую политику из-за тесных торговых связей и туристических потоков из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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