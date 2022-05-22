Тюменца арестовали за реабилитацию нацизма

Жителя Тюмени арестовали за реабилитацию нацизма и фейки о российской армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Тюмени обвиняют в реабилитации нацизма, а также в распространении фейковой информации о ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области. Мужчину заключили под стражу.

«Не позднее 6 мая 2022 года обвиняемый с целью реабилитации нацизма в форме распространения выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, разместил в сети „Интернет“ в рамках проекта „Бессмертный полк онлайн“ заявку с фотоизображением нацистского преступника на участие в публичной трансляции, посвященной 9 мая», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по региону, размещенном на официальной странице ведомства в соцсети «Вконтакте».

Кроме того, следствие установило, что 23-летний мужчина также распространял в интернете фейковую информацию о Вооруженных силах РФ. В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Его заключили под стражу.

Спецоперация началась на Украине 24 февраля после обострения восьмилетнего обстрела войсками ВСУ Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями спецоперации является денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации в России появились фейки, распространяемые в социальных сетях. Госдума РФ приняла решение ужесточить наказание за соответствующие действия. Распространителям фейков грозит до 15 лет лишения свободы.