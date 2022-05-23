Лавров изменил правила игры с Западом. «Теперь решать будем мы»

24 мая 2022 в 02:11 Размер текста - 17 +

Россия отныне будет полагаться только на себя и дружественные страны, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В случае если Запад «одумается» и решит возобновить сотрудничество, решающее слово будет за Москвой. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». Ответы министра опубликованы на сайте дипведомства. «Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал Лавров. По словам министра, теперь Россия будет «полагаться только на себя» и страны, которые «не пляшут под чужую дудку». Министр также призвал РФ отказаться от западных поставок. «Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — заключил он. Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Российский лидер заявлял, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису. При этом, по его словам, российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае если Запад «одумается» и решит возобновить сотрудничество, решающее слово будет за Москвой. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках проекта гимназии им. Е. М. Примакова «100 вопросов лидеру». Ответы министра опубликованы на сайте дипведомства. «Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом. Если они захотят что-то предложить в плане возобновления отношений, то серьезно подумаем: нужно ли нам это будет или не очень», — сказал Лавров. По словам министра, теперь Россия будет «полагаться только на себя» и страны, которые «не пляшут под чужую дудку». Министр также призвал РФ отказаться от западных поставок. «Мы сейчас создаем не просто некий процесс импортозамещения. Мы должны прекратить каким-либо образом зависеть от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы нашей Родины», — заключил он. Западные страны ввели жесткие экономические санкции против РФ в связи с началом специальной операции на Украине. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, новые ограничения имеют негативный эффект и для самих «недружественных стран». Российский лидер заявлял, что санкции Запада бьют по экономике США и Евросоюза, что ведет к глобальному кризису. При этом, по его словам, российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар.