Полянский: Зеленский хочет встречаться лишь с Путиным ради пиара

24 мая 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Желание Зеленского встречаться только с Путиным является чистым пиаром Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с президентом Владимиром Путиным являются чистым пиаром. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является чистым пиаром», — сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live». Слова дипломата приводятся в telegram-акканте журналиста Владимира Соловьева. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса. Зеленский заявлял, что Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом и если тема будет касаться завершения спецоперации. При этом он пожаловался на отсутствие диалога, заявив, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне».

Слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с президентом Владимиром Путиным являются чистым пиаром. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является чистым пиаром», — сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live». Слова дипломата приводятся в telegram-акканте журналиста Владимира Соловьева. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса. Зеленский заявлял, что Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом и если тема будет касаться завершения спецоперации. При этом он пожаловался на отсутствие диалога, заявив, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне».