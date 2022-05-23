23 мая 2022

Полянский: Зеленский хочет встречаться лишь с Путиным ради пиара

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Желание Зеленского  встречаться только с Путиным является чистым пиаром Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с президентом Владимиром Путиным являются чистым пиаром. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является чистым пиаром», — сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live». Слова дипломата приводятся в telegram-акканте журналиста Владимира Соловьева.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса. Зеленский заявлял, что Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом и если тема будет касаться завершения спецоперации. При этом он пожаловался на отсутствие диалога, заявив, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне».

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Слова главы Украины Владимира Зеленского о готовности встречаться из российских представителей только с президентом Владимиром Путиным являются чистым пиаром. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Готовность президента Украины Владимира Зеленского встречаться только с президентом России Владимиром Путиным для продолжения переговорного процесса является чистым пиаром», — сказал Полянский в эфире программы «Соловьев Live». Слова дипломата приводятся в telegram-акканте журналиста Владимира Соловьева. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите республик Донбасса. Зеленский заявлял, что Украина согласна вести переговоры с РФ только с ее президентом и если тема будет касаться завершения спецоперации. При этом он пожаловался на отсутствие диалога, заявив, что организовать встречу «с каждым шагом все сложнее и сложнее». Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что Путин не отказывается от разговора с Зеленским, однако встреча должна быть спланирована, и на ней должен быть соответствующий документ, в котором «соглашения будут финализированы на высшем уровне».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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