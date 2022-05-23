23 мая 2022

РИАН: ВСУ разбомбили точку сбора элиты под Харьковом

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
ВСУ разрушили поселок, где отдыхала украинская элита Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные частично разбомбили элитный поселок под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой народной республикой в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

«Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками», — передает издание. Ранее там отдыхали судьи, прокуроры и предприниматели, они успели покинуть поселок. На участках остались яхты, катера, дорогие машины, в том числе электромобиль Tesla.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны украинских военных и националистов на протяжении восьми лет.

По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ бомбят свои населенные пункты, потому что Киев смирился с тем, что былые боевые позиции потеряны, и остается одна задача — уничтожить все, что там осталось с целью военного и психологического ущерба, заявлял военный корреспондент Игорь Коротченко, пишет Pravda.Ru.

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Украинские военные частично разбомбили элитный поселок под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой народной республикой в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками», — передает издание. Ранее там отдыхали судьи, прокуроры и предприниматели, они успели покинуть поселок. На участках остались яхты, катера, дорогие машины, в том числе электромобиль Tesla. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны украинских военных и националистов на протяжении восьми лет. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ бомбят свои населенные пункты, потому что Киев смирился с тем, что былые боевые позиции потеряны, и остается одна задача — уничтожить все, что там осталось с целью военного и психологического ущерба, заявлял военный корреспондент Игорь Коротченко, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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