РИАН: ВСУ разбомбили точку сбора элиты под Харьковом

24 мая 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

ВСУ разрушили поселок, где отдыхала украинская элита Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные частично разбомбили элитный поселок под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой народной республикой в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками», — передает издание. Ранее там отдыхали судьи, прокуроры и предприниматели, они успели покинуть поселок. На участках остались яхты, катера, дорогие машины, в том числе электромобиль Tesla. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны украинских военных и националистов на протяжении восьми лет. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ бомбят свои населенные пункты , потому что Киев смирился с тем, что былые боевые позиции потеряны, и остается одна задача — уничтожить все, что там осталось с целью военного и психологического ущерба, заявлял военный корреспондент Игорь Коротченко, пишет Pravda.Ru.

Украинские военные частично разбомбили элитный поселок под Изюмом, недалеко от границы с Донецкой народной республикой в Харьковской области. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости». «Деревянные строения в поселке разрушены разрывами, кирпичные посечены осколками», — передает издание. Ранее там отдыхали судьи, прокуроры и предприниматели, они успели покинуть поселок. На участках остались яхты, катера, дорогие машины, в том числе электромобиль Tesla. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также защита жителей Донбасса, которые подвергались геноциду со стороны украинских военных и националистов на протяжении восьми лет. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. При этом ВСУ бомбят свои населенные пункты, потому что Киев смирился с тем, что былые боевые позиции потеряны, и остается одна задача — уничтожить все, что там осталось с целью военного и психологического ущерба, заявлял военный корреспондент Игорь Коротченко, пишет Pravda.Ru.