Компания «Краснопольский сыровар» из поселка Красное поле, в 15 километрах от Челябинска, производит сыр, который в условиях санкций по всем параметрам заменяет импортный. За месяц сыроварня готовит около 1,5 тонны сыра.
«Пармезан мы делаем в начале года, и потом год выдерживаем. В декабре начинаются продажи», — рассказал владелец сыроварни Виктор Семенцов каналу «Первый областной».
Как сообщается на странице компании в социальных сетях, для производства своей продукции они используют только качественное сырье. Сыры готовят из натурального цельного коровьего молока. В производстве не используются лишние ингредиенты — только молоко, закваска и соль. Благодаря качеству сыр компании пользуется хорошим спросом на рынке.
Всего же в регионе местные сыроварни производят около 150 тонн сыра в год. Так компания «Революция вкуса» из Миасса с уходом иностранных конкурентов смогла занять свободную нишу, и уже готовится к расширению. В компании пояснили, что сегодня многие заказчики предпочитают отечественный сыр иностранному, как будто в них проснулась гордость за российского производителя.
В условиях санкционного давления, которое усилилось в последнее время на фоне спецоперации РФ на Украине, многие зарубежные производители покинули российский рынок. Таким образом ЕС и США хотят повлиять на экономику государства, сломать ее. По заявлению правительства РФ ни одна страна в мире не выдержала бы такого давления. В правительстве работают над мерами поддержки населения в условиях ограничений.
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Компания «Краснопольский сыровар» из поселка Красное поле, в 15 километрах от Челябинска, производит сыр, который в условиях санкций по всем параметрам заменяет импортный. За месяц сыроварня готовит около 1,5 тонны сыра. «Пармезан мы делаем в начале года, и потом год выдерживаем. В декабре начинаются продажи», — рассказал владелец сыроварни Виктор Семенцов каналу «Первый областной». Как сообщается на странице компании в социальных сетях, для производства своей продукции они используют только качественное сырье. Сыры готовят из натурального цельного коровьего молока. В производстве не используются лишние ингредиенты — только молоко, закваска и соль. Благодаря качеству сыр компании пользуется хорошим спросом на рынке. Всего же в регионе местные сыроварни производят около 150 тонн сыра в год. Так компания «Революция вкуса» из Миасса с уходом иностранных конкурентов смогла занять свободную нишу, и уже готовится к расширению. В компании пояснили, что сегодня многие заказчики предпочитают отечественный сыр иностранному, как будто в них проснулась гордость за российского производителя. В условиях санкционного давления, которое усилилось в последнее время на фоне спецоперации РФ на Украине, многие зарубежные производители покинули российский рынок. Таким образом ЕС и США хотят повлиять на экономику государства, сломать ее. По заявлению правительства РФ ни одна страна в мире не выдержала бы такого давления. В правительстве работают над мерами поддержки населения в условиях ограничений.