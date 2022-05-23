Под Челябинском готовят сыр на смену зарубежному

Благодаря качеству продукция компании «Краснопольский сыровар» пользуется спросом на рынке (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Краснопольский сыровар» из поселка Красное поле, в 15 километрах от Челябинска, производит сыр, который в условиях санкций по всем параметрам заменяет импортный. За месяц сыроварня готовит около 1,5 тонны сыра.

«Пармезан мы делаем в начале года, и потом год выдерживаем. В декабре начинаются продажи», — рассказал владелец сыроварни Виктор Семенцов каналу «Первый областной».

Как сообщается на странице компании в социальных сетях, для производства своей продукции они используют только качественное сырье. Сыры готовят из натурального цельного коровьего молока. В производстве не используются лишние ингредиенты — только молоко, закваска и соль. Благодаря качеству сыр компании пользуется хорошим спросом на рынке.

Всего же в регионе местные сыроварни производят около 150 тонн сыра в год. Так компания «Революция вкуса» из Миасса с уходом иностранных конкурентов смогла занять свободную нишу, и уже готовится к расширению. В компании пояснили, что сегодня многие заказчики предпочитают отечественный сыр иностранному, как будто в них проснулась гордость за российского производителя.

В условиях санкционного давления, которое усилилось в последнее время на фоне спецоперации РФ на Украине, многие зарубежные производители покинули российский рынок. Таким образом ЕС и США хотят повлиять на экономику государства, сломать ее. По заявлению правительства РФ ни одна страна в мире не выдержала бы такого давления. В правительстве работают над мерами поддержки населения в условиях ограничений.