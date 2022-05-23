Пермского экс-депутата за дебош в баре хотят отправить в СИЗО

Александр Телепнев находился в изоляторе временного содержания Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев может быть заключен под стражу. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении него рассматривается в Ленинском районном суде Перми, передает корреспондент URA.RU из зала суда. В ходе судебного заседания следователь отдела СУ МВД по Перми Маргарита Кольцова отозвала ходатайство о заключении бывшего депутата под домашний арест. Одновременно она заявила в суде ходатайство о заключении Телепнева под стражу.

«Суд постановил производство по ходатайству следователя […] об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста прекратить», — сказала судья Ленинского райсуда Перми Алена Жихарева. Ходатайство о заключении экс-депутата под стражу будет рассмотрено судом позже.

С 20 мая Телепнев находился в изоляторе временного содержания. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), сказала URA.RU Маргарита Кольцова.

URA.RU рассказывало, что экс-депутат устроил дебош в пермском баре «Наташа». Причиной агрессивного поведения могла послужить композиция пермского ди-джея и продюсера Андрея Ширмана (более известного, как DJ Smash), которая играла в заведении. В результате противоправных действий посетителю бара, а также бармену, были причинены травмы. После случившегося Телепнев оплатил моральный вред бармену.

В 2018 году Телепнев устроил драку в ночном клубе «Дом культуры» города Перми. Он сломал челюсть DJ Smash за то, что тот отказался с ним фотографироваться.