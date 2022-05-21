21 мая 2022
20 мая 2022

Экс-депутату заксобрания Перми продлили срок задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, телепнев александр
Бывший депутат и его адвокат выступили против решения суда (архивное фото) Фото:

Бывшему депутату законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу продлили срок задержания до 24 мая. Сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Ленинский районный суд Перми продлил срок задержания экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева до 13.30, 24 мая», — написали в сообщении. Адвокат Телепнева и он сам выступили против ходатайства.

Продлили заключение Телепнева следователи, которым понадобилось дополнительное время для предоставления доказательств закономерности наказания в виде домашнего ареста. Следователи подозревают экс-депутата в хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ночь с 29 на 30 апреля устроил дебош в пермском баре «Наташа».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Телепнев под разными предлогами переносит визит в следственные органы МВД в рамках нового уголовного дела о дебоше в баре «Наташа» из-за трека музыканта. Также бывший депутат заксобрания Пермского края оплатил моральный вред потерпевшему бармену.

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Бывшему депутату законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу продлили срок задержания до 24 мая. Сообщает «Коммерсант Прикамье». «Ленинский районный суд Перми продлил срок задержания экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева до 13.30, 24 мая», — написали в сообщении. Адвокат Телепнева и он сам выступили против ходатайства. Продлили заключение Телепнева следователи, которым понадобилось дополнительное время для предоставления доказательств закономерности наказания в виде домашнего ареста. Следователи подозревают экс-депутата в хулиганстве с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). В ночь с 29 на 30 апреля устроил дебош в пермском баре «Наташа». Ранее URA.RU сообщало о том, что Александр Телепнев под разными предлогами переносит визит в следственные органы МВД в рамках нового уголовного дела о дебоше в баре «Наташа» из-за трека музыканта. Также бывший депутат заксобрания Пермского края оплатил моральный вред потерпевшему бармену.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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