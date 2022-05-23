23 мая 2022

В курганской колонии состоялось двойное венчание. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., колючая проволока, церковь, тюрьма, итк, исправительно-трудовая колония, оскорбление чувств верующих
В курганской колонии ИК-6 осужденные заключили церковный брак Фото:

В курганской исправительной колонии осужденные заключили церковный брак со своими супругами. Двойное венчание состоялось в храме Святого Архангела Гавриила на территории ИК-6. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области.

«Венчание в храме на территории исправительной колонии было проведено с соблюдением всех обязательных элементов таинства: обмен кольцами, возложение венцов, испитие вина из одной чаши, хождение вокруг аналоя и вручение супругам икон с изображением Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. Таинство провел протоиерей Владимир Лобов. В его многолетнем опыте это было первое венчание в местах лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ведомства. В УФСИН отметили, что венчание в исправительных колониях редкое явление. Первый такой обряд прошел в ИК-2 в 2013 году.

После обряда венчания протоиерей напомнил супружеским парам о необходимости посещения храма, о понятии греха и важности искреннего раскаяния. Супругам позволили немного побыть вместе, а после осужденные отправились в общежития отрядов.

Ранее URA.RU писало о том, что в двух курганских исправительных колониях провели крестный ход и освятили воду. В обрядах приняли участие 200 осужденных, которые исповедуют православную веру.

В исправительной колонии ИК-6 прошло двойное венчание осужденных
Фото:
Первый обряд венчания в курганских колониях прошел в ИК-2 в 2013 году
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В курганской исправительной колонии осужденные заключили церковный брак со своими супругами. Двойное венчание состоялось в храме Святого Архангела Гавриила на территории ИК-6. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Курганской области. «Венчание в храме на территории исправительной колонии было проведено с соблюдением всех обязательных элементов таинства: обмен кольцами, возложение венцов, испитие вина из одной чаши, хождение вокруг аналоя и вручение супругам икон с изображением Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. Таинство провел протоиерей Владимир Лобов. В его многолетнем опыте это было первое венчание в местах лишения свободы», — рассказали в пресс-службе ведомства. В УФСИН отметили, что венчание в исправительных колониях редкое явление. Первый такой обряд прошел в ИК-2 в 2013 году. После обряда венчания протоиерей напомнил супружеским парам о необходимости посещения храма, о понятии греха и важности искреннего раскаяния. Супругам позволили немного побыть вместе, а после осужденные отправились в общежития отрядов. Ранее URA.RU писало о том, что в двух курганских исправительных колониях провели крестный ход и освятили воду. В обрядах приняли участие 200 осужденных, которые исповедуют православную веру.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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