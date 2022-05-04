04 мая 2022

В курганских колониях провели крестный ход и освятили воду

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
В курганских колониях прошли пасхальные богослужения (архивное фото) Фото:

В двух курганских исправительных колониях провели крестный ход и освятили воду. Всего в обрядах приняли участие 200 осужденных, которые исповедуют православную веру. Информация об этом размещена на сайте УФСИН России по Курганской области.

«В исправительной колонии №2 состоялся крестный ход, в ИК-6 — водосвятный молебен (освятили воду — прим. ред.). Семь дней, которые следуют за Пасхой, священнослужители Курганской епархии проводили во всех исправительных учреждениях Зауралья литургии, пасхальные молебны, освящали и раздавали куличи», — указано в информации ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что настоятель курганского храма великомученика Георгия Победоносца Владимир Дедов освятил кабинеты Инвестиционного агентства Курганской области, помолился о здравии представителей бизнес-сообщества. Тогда Дедов поздравил всех сотрудников с праздником Светлого Христова Воскресения.

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В двух курганских исправительных колониях провели крестный ход и освятили воду. Всего в обрядах приняли участие 200 осужденных, которые исповедуют православную веру. Информация об этом размещена на сайте УФСИН России по Курганской области. «В исправительной колонии №2 состоялся крестный ход, в ИК-6 — водосвятный молебен (освятили воду — прим. ред.). Семь дней, которые следуют за Пасхой, священнослужители Курганской епархии проводили во всех исправительных учреждениях Зауралья литургии, пасхальные молебны, освящали и раздавали куличи», — указано в информации ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что настоятель курганского храма великомученика Георгия Победоносца Владимир Дедов освятил кабинеты Инвестиционного агентства Курганской области, помолился о здравии представителей бизнес-сообщества. Тогда Дедов поздравил всех сотрудников с праздником Светлого Христова Воскресения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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