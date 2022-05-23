Жителям ЯНАО предложили буккроссинг с Донбассом

Акция проходит во всех муниципалитетах округа Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Жители ЯНАО отправят в Донбасс детскую и взрослую литературу. Как сообщает пресс-служба региональной партии «Единая Россия», мероприятие приурочили ко Дню славянской письменности и литературы, книги доставят вместе с партией гуманитарной помощи.

«В День славянской письменности северянам предлагается принести в местные отделения партии книги на русском языке. Принимается как детская, так и взрослая литература. Все издания партия направит в составе гуманитарного груза, предназначенного для жителей ДНР и ЛНР, а также жителей освобожденных территорий Украины», — говорится в сообщении.

Акция по сбору литературы «Одна культура, общая история!» проходит во всех муниципалитетах округа. Партия обеспечит доставку книг в библиотеки Донецкой и Луганской народных республик, Херсона, Запорожья, а также беженцам в пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что студенты и преподаватели из Губкинского отправили жителям ДНР и ЛНР гуманитарную помощь. Активисты собрали в помощь населению Донбасса стиральные порошки, зубные щетки и продукты питания. Жители РФ систематически помогают жителям ЛДНР. Из-за обстрелов украинских силовиков территорий Донбасса власти РФ объявили о вынужденной спецоперации. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.