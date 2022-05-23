Курганские школьники написали письма военнослужащим, участвующих в спецоперации на территории Украины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Департамент образования Курганской области опубликовал одно из писем, написанных школьниками военнослужащим, участвующим в спецоперации на территории Украины, в рамках акции «Своих не бросаем». Автор обращается к своему брату и говорит, что очень им гордится.

«Сейчас трудные времена для тебя, Российской армии и всех нас. Тебе трудно, я понимаю. Ты мой брат, и я очень горжусь тобой и волнуюсь за тебя. Я сам учусь в кадетской школе и тоже отдаю честь Родине. Если бы был постарше, то пошел бы с тобой стоять за Родину, но, увы, я слишком мал», — говорится в письме одного из школьников, опубликованном в группе департамента образования в соцсети «ВКонтакте».

Подросток пишет, что ждет брата, и передает привет от родителей и дедушки. Летом кадет собирается устроиться на подработку, чтобы отправлять деньги в фонд помощи и поддержки Донбасса. В подписи указано — дорогому братишке Сереге.

В рамках акции «Своих не бросаем» приняли участие учащиеся Шадринской и Куртамышской губернаторских кадетских школ, лицея-интерната для одаренных детей, Старопросветской школы, а также школ-интернатов №11 г. Шадринск и №25 г. Курган. Всего школьники написали более 100 писем.

Спецоперация на Украине, призванная завершить восьмилетние боевые действия в Донбассе, началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин сообщал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

Курганский школьник написал письмо своему брату, участвующему в спецоперации на территории Украины Департамент образования и науки Курганской области