Власти в Пермском крае отказали замерзающим горожанам в отоплении

В мэрии Губахинского городского округа заявили о том, что на запуск тепла потребуется несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Губахи (Пермский край) заявила о невозможности вновь включить отопление в многоквартирных домах и социальных учреждениях. В паблике «Информ Губаха» соцсети «ВКонтакте» жители города жалуются, что замерзают в своих квартирах и вынуждены спать в одежде.

«Я сегодня в одежде и теплых носках спала. Иногда настольный обогреватель включаю», — написала Мария Данилова. Жительница города, Марина Александровна, отметила, что в ее доме уже неделю «нет не только отопления, но и горячей воды». А горожанка Екатерина Смертьева обратила внимание на то, что в детских садах из-за похолодания и отсутствия отопления мерзнут дети.

Мэрия Губахинского городского округа ответила в паблике, что запустить отопление повторно невозможно из-за технических сложностей. По информации городских властей, компания «ГЭКОМ» (единая теплоснабжающая организация на территории Губахи) опорожнила трубопроводы с теплоносителем. Для их заполнения потребуется 3-4 дня.

«На некоторых участках [теплосетей] для проведения опрессовок установлены заглушки. На снятие заглушек, установку прокладок потребуется время. Кроме того, потребуется время на заполнение системы и проверку на герметичность […]. В связи с изложенным нет возможности повторно запустить отопление», — ответили жителям Губахи в мэрии. Отопительный сезон в Губахинском округе завершился 16 мая.

URA.RU писало о том, что на территории Пермского края установилась аномально холодная погода. В некоторых территориях края выпал снег. Ранее о невозможности повторного запуска тепла в квартиры пермяков заявил глава Перми Алексей Демкин.