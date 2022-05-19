Пермский край накроют аномальные заморозки со снегом

В воскресенье синоптики ожидают сильный ветер и снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выходные в Пермском крае будут аномально холодными. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, сильный ветер и снег.

«Похолодание действительно серьезное. Наиболее неблагоприятная ситуация сложится в воскресенье 22 мая, когда максимальная температура не превысит +5 градусов. Это будет очень ненастный день, без солнца, с пронизывающим северо-западным ветром. С высокой долей вероятности возможно выпадение снега в северных районах края», — рассказал URA.RU начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга среды Павел Смирнов.

По словам синоптиков, причина майских холодов — вторжение холодных арктических воздушных масс. По предварительным прогнозам, по-настоящему теплая погода не вернется в Пермский край до 25 мая.