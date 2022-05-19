19 мая 2022

Пермский край накроют аномальные заморозки со снегом

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Форум институтов развития. Пленарное заседание. Екатеринбург, снег на тротуаре, снегопад, зима, непогода, плохая погода, мокрый снег
В воскресенье синоптики ожидают сильный ветер и снег Фото:

Выходные в Пермском крае будут аномально холодными. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, сильный ветер и снег.

«Похолодание действительно серьезное. Наиболее неблагоприятная ситуация сложится в воскресенье 22 мая, когда максимальная температура не превысит +5 градусов. Это будет очень ненастный день, без солнца, с пронизывающим северо-западным ветром. С высокой долей вероятности возможно выпадение снега в северных районах края», — рассказал URA.RU начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга среды Павел Смирнов.

По словам синоптиков, причина майских холодов — вторжение холодных арктических воздушных масс. По предварительным прогнозам, по-настоящему теплая погода не вернется в Пермский край до 25 мая.

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Выходные в Пермском крае будут аномально холодными. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры, сильный ветер и снег. «Похолодание действительно серьезное. Наиболее неблагоприятная ситуация сложится в воскресенье 22 мая, когда максимальная температура не превысит +5 градусов. Это будет очень ненастный день, без солнца, с пронизывающим северо-западным ветром. С высокой долей вероятности возможно выпадение снега в северных районах края», — рассказал URA.RU начальник Пермского центра гидрометеорологии и мониторинга среды Павел Смирнов. По словам синоптиков, причина майских холодов — вторжение холодных арктических воздушных масс. По предварительным прогнозам, по-настоящему теплая погода не вернется в Пермский край до 25 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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