В Кургане объяснили, почему горожан лишили рейсов «Победы»

Со 2 июля из Кургана в Москву можно будет улететь с помощью рейсов Nordwind Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы будут летать до Москвы на судах авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) вместо самолетов «Победы» из-за того, что в регионе появится вечерний рейс. Об этом сообщил исполнительный директор аэропорта Дмитрий Коваленко.

«На маршруте Москва-Курган-Москва меняется перевозчик. Мы давно ждем вечерний рейс на Москву. Переговоры <…> упираются в то, что утренний рейс выполняется на емком воздушном судне, 189 кресел вместимостью. С учетом того, что рынок авиаперевозок в Курганской области достаточно узок, то для вечернего рейса у нас не хватает уже пассажира», — объяснил Коваленко в интервью ГТРК-Курган.

Он объяснил, что в конце 2019 года представители Nordwind уже запускали вечерний рейс, но из-за пандемии он был отменен. Также, по словам Коваленко, из-за емкого утреннего рейса вечерним тогда пользовались не так много людей. В Москву на борту Nordwind смогут улететь 110 человек.

Со 2 июля на авиамаршруте из Кургана в Москву «Победу» заменит Nordwind. Некоторые горожане жаловались, что у Nordwind билеты на этом маршруте дороже. Также некоторым не понравилось, что в Москве самолеты будут приземляться не в аэропорту Внуково, а в Шереметьево, но другие горожане считают, что это удобнее для перелетов в другие страны.