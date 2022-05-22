«Победа» перестанет летать в Курган раньше, чем планировала

Ранее планировалось, что последний рейс «Победы» в Курган состоится 4 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Последний рейс авиакомпании «Победа» из Кургана в Москву состоится 1 июля, а не 4 июля, как было указано ранее. Данная информация размещена на сайте аэропорта Кургана.

«Расписание отправления воздушных судов из аэропорта Курган. ДР-496, Курган — Москва (Внуково). Дни выполнения: 02.05.22-01.07.22 ежедневно. <…> ДР-495 Москва (Внуково) — Курган. Дни выполнения: 01.05.22-30.06.22 ежедневно», — указано на сайте.

При этом рейсы компании «Северный ветер» (Nordwind Airlines) будут выполняться не с 5 июля, как планировалось, а со 2-го. Однако 2 июля на этом маршруте будут доступны только дневной рейс в Курган и вечерний в Москву. На сайтах авиакомпаний информация также обновилась.

Ранее стало известно, что на авиамаршруте из Кургана в Москву «Победу» заменит Nordwind. У последней компании будет больше рейсов, но горожане жаловались, что их стоимость выше, чем была на маршруте прежде. Также некоторым горожанам не понравилось, что в Москве самолеты будут приземляться не в аэропорту Внуково, а в Шереметьево. Однако другие считают, что это удобнее для перелетов в другие страны.