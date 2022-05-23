Уральский вуз выполнит поручение Путина о детях погибших военных

24 мая 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

Нормативные документы, закрепляющие квоты для детей участников спецоперации на Украине, появятся в вузе к 20 июня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Уральском государственном экономическом университете ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Об этом сообщила начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова в ходе пресс-конференции, посвященная началу абитуриентской кампании в Свердловской области. «Мы ждем нормативные документы. Дети, чьи родители погибли в спецоперации, будут приняты без вступительных испытаний в рамках специальной квоты», — заявила Мартьянова. Абитуриентов, чьи родители сейчас находятся на спецоперации, примут по вступительным экзаменам вуза. Документы об условиях приема детей участников спецоперации должны поступить в вуз к началу приемной абитуриентской кампании — к 20 июня. Также представительница УрГЭУ порекомендовала абитуриентам, прибывшим в Россию из ДНР, ЛНР и Украины, обратиться на горячую линию в министерство науки и высшего образования. Там предоставят информацию о том, какой именно пакет документов необходимо предоставить, чтобы получить специальную квоту для обучения в высших учебных заведениях на бюджетной основе. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Подчеркивалось, что дети погибших участников смогут поступить в вузы РФ без вступительных экзаменов. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

В Уральском государственном экономическом университете ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Об этом сообщила начальник управления по приему и довузовской подготовке УрГЭУ Ирина Мартьянова в ходе пресс-конференции, посвященная началу абитуриентской кампании в Свердловской области. «Мы ждем нормативные документы. Дети, чьи родители погибли в спецоперации, будут приняты без вступительных испытаний в рамках специальной квоты», — заявила Мартьянова. Абитуриентов, чьи родители сейчас находятся на спецоперации, примут по вступительным экзаменам вуза. Документы об условиях приема детей участников спецоперации должны поступить в вуз к началу приемной абитуриентской кампании — к 20 июня. Также представительница УрГЭУ порекомендовала абитуриентам, прибывшим в Россию из ДНР, ЛНР и Украины, обратиться на горячую линию в министерство науки и высшего образования. Там предоставят информацию о том, какой именно пакет документов необходимо предоставить, чтобы получить специальную квоту для обучения в высших учебных заведениях на бюджетной основе. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Подчеркивалось, что дети погибших участников смогут поступить в вузы РФ без вступительных экзаменов. Спецоперация на территории Украины началась утром 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.