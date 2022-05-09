Путин объявил новую меру поддержки для семей военных

Владимир Путин объявил новую меру поддержки для военных в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Гибель каждого нашего солдата и офицера — это горе для всех нас и невосполнимая утрата для родных и близких. Государство, регионы, предприятия, общественные организации сделают все, чтобы окружить заботой такие семьи, помочь им. Особую поддержку окажем детям погибших и раненых боевых товарищей», — заявил Путин во время выступления на параде Победы в Москве.

Теперь в российских вузах появится квота на прием для детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Дети погибших участников смогут поступить в вузы РФ без вступительных экзаменов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ рассекретило материалы о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной войны. Документы показаны в рамках проекта «Архивы помнят все», посвященного историческим свидетельствам преступлений националистов в отношении народа Украины, о которых умалчивает официальный Киев. Также посол России в США Анатолий Антонов обвинил Украину в дезинформационной кампании против Москвы.