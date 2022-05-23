В свердловских вузах появятся новые направления подготовки

24 мая 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

В УрФУ, например, впервые займется подготовкой юристов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2022 году в екатеринбургских вузах появятся новые учебные программы в рамках получения высшего образования. Об этом рассказали представители высших учебных заведений Свердловской области на пресс-конференции, посвященной началу абитуриентской кампании. «В этом году мы открываем новое направление подготовки — это юриспруденция, уровень бакалавриата. В перспективе у нас лицензирование и открытие подготовки по направлению магистратуры», — заявила заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко. В 2022 году в Уральском государственном экономическом университете появится новое направление специалитета по экономической безопасности и судебной экспертизе. В Уральском государственном юридическом университете заявили, что планируют запустить магистратуру «Международно-коммерческое право», «Общее направление юридической практики», а также специализацию по антикоррупционной деятельности. «Обращаю ваше внимание, что это было поручение президента. Большинство вузов только разрабатывают эту программу (антикоррупционная деятельность — прим. ред.), а мы уже уже ведем набор», — рассказал проректор по учебной работе и цифровой трансформации УрГЮУ Дмитрий Грибанов. Он подчеркнул, что данное направление пользуется поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На нее определено 15 бюджетных мест, включая пять мест целевого набора. Екатеринбургский государственный театральный институт приглашает на новое направление «Режиссер театра кукол», а в Уральском государственном лесотехническом университете жду абитуриентов на новую специализацию «Аэрокосмическая оценка экосистем» в рамках направления «Лесное дело», или, иначе говоря, на экологический мониторинг. Ранее в Уральском государственном экономическом университете сообщили, что ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Таким образом вуз будет выполнять указ президента России Владимира Путина, который подписал документ о создании квоты для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, которая началась на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.

В 2022 году в екатеринбургских вузах появятся новые учебные программы в рамках получения высшего образования. Об этом рассказали представители высших учебных заведений Свердловской области на пресс-конференции, посвященной началу абитуриентской кампании. «В этом году мы открываем новое направление подготовки — это юриспруденция, уровень бакалавриата. В перспективе у нас лицензирование и открытие подготовки по направлению магистратуры», — заявила заместитель директора по образовательной деятельности Уральского федерального университета Елена Авраменко. В 2022 году в Уральском государственном экономическом университете появится новое направление специалитета по экономической безопасности и судебной экспертизе. В Уральском государственном юридическом университете заявили, что планируют запустить магистратуру «Международно-коммерческое право», «Общее направление юридической практики», а также специализацию по антикоррупционной деятельности. «Обращаю ваше внимание, что это было поручение президента. Большинство вузов только разрабатывают эту программу (антикоррупционная деятельность — прим. ред.), а мы уже уже ведем набор», — рассказал проректор по учебной работе и цифровой трансформации УрГЮУ Дмитрий Грибанов. Он подчеркнул, что данное направление пользуется поддержкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На нее определено 15 бюджетных мест, включая пять мест целевого набора. Екатеринбургский государственный театральный институт приглашает на новое направление «Режиссер театра кукол», а в Уральском государственном лесотехническом университете жду абитуриентов на новую специализацию «Аэрокосмическая оценка экосистем» в рамках направления «Лесное дело», или, иначе говоря, на экологический мониторинг. Ранее в Уральском государственном экономическом университете сообщили, что ждут нормативные документы, чтобы с 20 июня начать прием детей, чьи родители находятся на спецоперации на Украине или погибли в ходе нее. Таким образом вуз будет выполнять указ президента России Владимира Путина, который подписал документ о создании квоты для детей военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, которая началась на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.