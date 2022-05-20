Шойгу доложил Путину о полном освобождении Мариуполя от нацистов

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании операции на металлургическом комбинате «Азовсталь» и полном освобождении Мариуполя от националистов и служащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — сказал Конашенков в ходе брифинга. В это же время стало известно, что с территории «Азовстали» вышли все нацисты.
В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. 20 мая Шойгу докладывал о почти двух тысячах сдавшихся боевиков.
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Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об окончании операции на металлургическом комбинате «Азовсталь» и полном освобождении Мариуполя от националистов и служащих ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. «О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинских боевиков министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину», — сказал Конашенков в ходе брифинга. В это же время стало известно, что с территории «Азовстали» вышли все нацисты. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под полный контроль город Мариуполь, где и находится комбинат «Азовсталь», на котором засели боевики. Долгое время боевики отказывались сдаваться, несмотря на неоднократные призывы с российской стороны сложить оружие. 16 мая 10 человек вышли с белым флагом с территории предприятия и передали российским военным сообщение. 20 мая Шойгу докладывал о почти двух тысячах сдавшихся боевиков.