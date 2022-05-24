Патрушев назвал цель НАТО на Украине

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Патрушев Николай, патрушев николай
Николай Патрушев заявил, что Вашингтон использует Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Идеальной ситуацией на Украине для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

«Идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения», — отметил Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

По его словам, накачивая Украину оружием, Вашингтон развивает свой оборонно-промышленный комплекс и в конечном счете остается только в выигрыше. Жителей Украины, как считает секретарь Совбеза, США рассматривают как расходный материал.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, что лишь 15% от выделенных США 40 млрд долларов будут переданы Киеву. При этом выплачивать долг Украине придется полностью. При этом США хотят вывезти с Украины 20 миллионов тонн пшеницы, передает Пятый канал.

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания США давать гарантии нерасширения НАТО на восток.

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Идеальной ситуацией на Украине для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения», — отметил Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, накачивая Украину оружием, Вашингтон развивает свой оборонно-промышленный комплекс и в конечном счете остается только в выигрыше. Жителей Украины, как считает секретарь Совбеза, США рассматривают как расходный материал. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, что лишь 15% от выделенных США 40 млрд долларов будут переданы Киеву. При этом выплачивать долг Украине придется полностью. При этом США хотят вывезти с Украины 20 миллионов тонн пшеницы, передает Пятый канал. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания США давать гарантии нерасширения НАТО на восток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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