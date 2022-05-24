Патрушев назвал цель НАТО на Украине

Идеальной ситуацией на Украине для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
«Идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения», — отметил Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».
По его словам, накачивая Украину оружием, Вашингтон развивает свой оборонно-промышленный комплекс и в конечном счете остается только в выигрыше. Жителей Украины, как считает секретарь Совбеза, США рассматривают как расходный материал.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, что лишь 15% от выделенных США 40 млрд долларов будут переданы Киеву. При этом выплачивать долг Украине придется полностью. При этом США хотят вывезти с Украины 20 миллионов тонн пшеницы, передает Пятый канал.
Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания США давать гарантии нерасширения НАТО на восток.
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Идеальной ситуацией на Украине для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. «Идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения», — отметил Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты». По его словам, накачивая Украину оружием, Вашингтон развивает свой оборонно-промышленный комплекс и в конечном счете остается только в выигрыше. Жителей Украины, как считает секретарь Совбеза, США рассматривают как расходный материал. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, что лишь 15% от выделенных США 40 млрд долларов будут переданы Киеву. При этом выплачивать долг Украине придется полностью. При этом США хотят вывезти с Украины 20 миллионов тонн пшеницы, передает Пятый канал. Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Такое решение было принято из-за нежелания США давать гарантии нерасширения НАТО на восток.