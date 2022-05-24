Военный заявил о тактике бережного движения войск РФ на Украине

Россия выбрала на Украине тактику бережного продвижения, чтобы сохранить жизни людей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Задача вооруженных сил РФ на Украине — сохранить жизни мирных жителей и избежать потерь личного состава бойцов, поэтому в спецоперации была выбрана тактика бережного продвижения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Сейчас армия РФ действует так: ВКС (Воздушно-космические силы РФ, — прим. URA.RU), ракетные войска и артиллерия наносят поражения и только после этого начинают двигаться вперед мотострелковые части, танки и так далее. Это необходимо для того, чтобы избежать больших потерь наших бойцов и, что самое главное, мирных жителей. Это очень важный момент. Но, насколько известно, ВСУ идут по прежнему пути, они превращают жителей в живые щиты, населенные пункты в города-крепости, типа Мариуполя», — подчеркнул Василий Дандыкин.

С ветераном боевых действий в беседе с URA.RU согласился и военный эксперт, политолог, заведующий отделом Института стран СНГ Владимир Евсеев. «После полного освобождения „Азовстали“ ближайшие цели — Лисичанская, Северодонецкая группировка ВСУ, что позволит практически полностью освободить Луганскую народную республику, плюс наступление по другим направлениям. Оно идет не очень быстро, потому что мы бережем личный состав, в отличие от украинской стороны, где этого нет, где в бой бросают даже плохо подготовленных», — объяснил он.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что спецоперация на Украине прошла «точку невозврата» — блицкрига с захватом Киева не получилось. Так как целью России в первую очередь является сохранение жизней мирных жителей. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины проводится с 24 февраля. Действия вооруженных сил России, по данным Минобороны, направлены на ликвидацию объектов военной инфраструктуры, техники, вооружения ВСУ и нацбатов.

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