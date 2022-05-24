Медведев: ЛНР и ДНР не вернутся в состав Украины

24 мая 2022 в 14:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев уверен, что ЛНР и ДНР приняли окончательное решение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Донецкая и Луганская Народные республики не вернутся в состав Украины, как и Крым. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся [в состав Украины]. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», — уверен Медведев. Так он прокомментировал план мирного урегулирования на Украине, который Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу. Среди них есть и условие по вхождению Крыма в состав Украины. Медедев уверен, что это могло бы стать поводов для начала полноценной войны, так как угрожает территориальной целостности России. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Решение было принято из-за многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистов. Россия признала автономность ЛНР и ДНР, что возмутило Запад, передает «Национальная служба новостей». При этом НАТО и США не стали давать России гарантии о нерасширении альянса на восток, пишет Life.

Донецкая и Луганская Народные республики не вернутся в состав Украины, как и Крым. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Явный бред и дешевое прожектерство. Решения о своей судьбе республики Донбасса приняли окончательно и обратно не вернутся [в состав Украины]. Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР», — уверен Медведев. Так он прокомментировал план мирного урегулирования на Украине, который Италия передала генсеку ООН Антониу Гутерришу. Среди них есть и условие по вхождению Крыма в состав Украины. Медедев уверен, что это могло бы стать поводов для начала полноценной войны, так как угрожает территориальной целостности России. Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Решение было принято из-за многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны украинских военных и националистов. Россия признала автономность ЛНР и ДНР, что возмутило Запад, передает «Национальная служба новостей». При этом НАТО и США не стали давать России гарантии о нерасширении альянса на восток, пишет Life.