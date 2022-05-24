Пермскому экс-депутату запретили выходить из дома после дебоша

Александр Телепнев будет находиться дома на время следственных действий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Суд не стал отправлять бывшего депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева в СИЗО. Судья Ленинского районного суда Перми Алексей Полевщиков избрал в отношении него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь суда Ирина Заворохина.

«В заключении под стражу отказано. Ему [Телепневу] избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий (п. 1, 3,4,5 ч 6 ст 105 УПК РФ»), — сказала Заворохина. Так, экс-депутату запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с определенными лицами, использовать средства связи.

Телепневу предъявлено обвинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). На суде он просил избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде, уточняет «Коммерсант-Прикамье».

В начале мая экс-депутат, находясь в баре «Наташа», начал бросать различные предметы в сторону барной стойки. В результате его действий пострадали посетитель заведения и бармен, которому позже Телепнев принес свои извинения, а также возместил моральный вред. Изначально следствие ходатайствовало в суде о помещении бывшего депутата под домашний арест, но затем заявило в суде новое ходатайство — о помещении его под стражу.

Александр Телепнев получил скандальную известность после того, как вместе со своим приятелем, промоутером Сергеем Ванкевичем, устроил в пермском ночном клубе «Дом культуры» драку. Он сломал челюсть DJ Smash (Андрей Ширман) за то, что тот отказался с ним фотографироваться.