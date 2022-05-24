Соловьев вновь наехал на губернатора Свердловской области. «Он что, в домике?»

24 мая 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Свердловский губернатор не выходит из повестки Соловьева Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации РФ на Украине. В своем утреннем эфире «Соловьев LIVE» журналист упрекнул главу региона в том, что тот во время отпуска не поехал оказывать помощь на Донбасс. «Вот сейчас отпуск у Куйвашева, он поехал в Донбасс оказывать гуманитарную помощь или он боится оказаться в санкционных списках? Или вы считаете, если его рекомендовал президент, то он теперь вне зоны критики, он в домике, что ли? Нет! Никакого домика нет. Он патриот или нет?», — задался вопросом Соловьев. Новость по теме Бард Новиков обрадовал Соловьева ответом про спецоперацию. «Хорошо говорит!» В программе Соловьева в очередной раз досталось и Ельцин Центру. «Вы что, не считаете, что Ельцин Центр постоянно репродуцирует мерзотную либероту? Мне тут говорят, что Соловьев помог осознать уральскую идентичность. Идентичность — это Уралвагонзавод или подонки, воюющие с нашей спецоперацией, которых от буквы Z начинает наизнанку выворачивать? Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию. А сепаратистов, которых у вас там немало, вы осудили?», — обратился к депутатам гордумы с экрана ведущий. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Соловьев назвал думу Екатеринбурга курятником. Его возмутила неприглядная фотография, которую представитель МИД РФ Мария Захарова сделала и опубликовала во время визита в столицу Урала. Ведущий упрекнул городские власти в нежелании работать и в буквальном смысле закудахтал.

Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации РФ на Украине. В своем утреннем эфире «Соловьев LIVE» журналист упрекнул главу региона в том, что тот во время отпуска не поехал оказывать помощь на Донбасс. «Вот сейчас отпуск у Куйвашева, он поехал в Донбасс оказывать гуманитарную помощь или он боится оказаться в санкционных списках? Или вы считаете, если его рекомендовал президент, то он теперь вне зоны критики, он в домике, что ли? Нет! Никакого домика нет. Он патриот или нет?», — задался вопросом Соловьев. В программе Соловьева в очередной раз досталось и Ельцин Центру. «Вы что, не считаете, что Ельцин Центр постоянно репродуцирует мерзотную либероту? Мне тут говорят, что Соловьев помог осознать уральскую идентичность. Идентичность — это Уралвагонзавод или подонки, воюющие с нашей спецоперацией, которых от буквы Z начинает наизнанку выворачивать? Вы, депутаты городской думы, осудили своего коллегу, который чуть ли не матом посылает тех, кто поддерживает спецоперацию. А сепаратистов, которых у вас там немало, вы осудили?», — обратился к депутатам гордумы с экрана ведущий. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Соловьев назвал думу Екатеринбурга курятником. Его возмутила неприглядная фотография, которую представитель МИД РФ Мария Захарова сделала и опубликовала во время визита в столицу Урала. Ведущий упрекнул городские власти в нежелании работать и в буквальном смысле закудахтал.