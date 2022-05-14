Страны G7 готовят новые санкции против России

«Большая семерка» готовится к поэтапному отказу от российских энергоресурсов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Страны «Большой семерки» намерены отказаться от импорта российского угля и нефти в рамках нового пакета санкций против РФ. Об этом говорится в официальном заявлении государств.

«Мы ускорим наши усилия по сокращению и прекращению зависимости от поставок энергоносителей из России и как можно быстрее, опираясь на обязательства G7 по поэтапному отказу или запрету импорта российского угля и нефти», — приводит слова из документа агентство Reuters. Помимо этого, говорится в заявлении, страны G7 планируют ввести санкционные меры против секторов, от которых Россия «имеет особую зависимость».

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие экономические санкции после начала спецоперации на Украине. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов, а его целью является «дискриминация всего, что связано с Россией».

Помимо этого, страны ЕС обсуждают коллективное эмбарго на российскую нефть в рамках шестого пакета санкций. Позже в СМИ появилась информация о том, что в ближайшие пять лет Евросоюз потратит дополнительные 195 млрд евро, чтобы полностью избавиться от энергетической зависимости от России.