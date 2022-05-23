23 мая 2022

Власти ЯНАО восстанавливают поврежденные из-за ветра дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение кровли жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, обрушение крыши, обрушение балкона, чс
Специалисты зафиксировали 16 жалоб жителей из Лабытнанги и Салехарда Фото:

Власти ЯНАО начали восстанавливать поврежденные вследствие штормового ветра дома. Как сообщает Центр управления регионом, специалистами было принято 16 сообщений от жителей Салехарда и Лабытнанги.

«В Лабытнанги по обращениям граждан в соцсетях после штормового ветра восстанавливают поврежденные элементы фасадов и кровлю. Всего специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали 16 сообщений от жителей Лабытнанги и Салехарда, чьи дома оказались затронуты стихией. Все они переданы в администрацию муниципалитета для оперативного реагирования», — говорится в сообщении.

Как сообщает администрация Лабытнанги, в ходе встречи экстренного заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, был составлен план восстановления города исходя из последствий стихии. «В основном потребуется ремонт крыш, фасадов жилых домов. Адресный список сформирован в разрезе каждой управляющей компании. Восстановительные работы начнутся незамедлительно, как только утихнет ветер», — приводит пресс-служба слова мэра Марины Тресковой.

Ранее сообщалось, что сильный ветер в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов. Жители жаловались, что осколки шифера повредили автомобиль. Также в Салехарде сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ямальский telegram-канал «Округ белых ночей»
Подписаться
Власти ЯНАО начали восстанавливать поврежденные вследствие штормового ветра дома. Как сообщает Центр управления регионом, специалистами было принято 16 сообщений от жителей Салехарда и Лабытнанги. «В Лабытнанги по обращениям граждан в соцсетях после штормового ветра восстанавливают поврежденные элементы фасадов и кровлю. Всего специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали 16 сообщений от жителей Лабытнанги и Салехарда, чьи дома оказались затронуты стихией. Все они переданы в администрацию муниципалитета для оперативного реагирования», — говорится в сообщении. Как сообщает администрация Лабытнанги, в ходе встречи экстренного заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, был составлен план восстановления города исходя из последствий стихии. «В основном потребуется ремонт крыш, фасадов жилых домов. Адресный список сформирован в разрезе каждой управляющей компании. Восстановительные работы начнутся незамедлительно, как только утихнет ветер», — приводит пресс-служба слова мэра Марины Тресковой. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов. Жители жаловались, что осколки шифера повредили автомобиль. Также в Салехарде сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...