Власти ЯНАО восстанавливают поврежденные из-за ветра дома

24 мая 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Специалисты зафиксировали 16 жалоб жителей из Лабытнанги и Салехарда Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Власти ЯНАО начали восстанавливать поврежденные вследствие штормового ветра дома. Как сообщает Центр управления регионом, специалистами было принято 16 сообщений от жителей Салехарда и Лабытнанги. «В Лабытнанги по обращениям граждан в соцсетях после штормового ветра восстанавливают поврежденные элементы фасадов и кровлю. Всего специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали 16 сообщений от жителей Лабытнанги и Салехарда, чьи дома оказались затронуты стихией. Все они переданы в администрацию муниципалитета для оперативного реагирования», — говорится в сообщении. Как сообщает администрация Лабытнанги, в ходе встречи экстренного заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, был составлен план восстановления города исходя из последствий стихии. «В основном потребуется ремонт крыш, фасадов жилых домов. Адресный список сформирован в разрезе каждой управляющей компании. Восстановительные работы начнутся незамедлительно, как только утихнет ветер», — приводит пресс-служба слова мэра Марины Тресковой. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов. Жители жаловались, что осколки шифера повредили автомобиль. Также в Салехарде сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома.

Власти ЯНАО начали восстанавливать поврежденные вследствие штормового ветра дома. Как сообщает Центр управления регионом, специалистами было принято 16 сообщений от жителей Салехарда и Лабытнанги. «В Лабытнанги по обращениям граждан в соцсетях после штормового ветра восстанавливают поврежденные элементы фасадов и кровлю. Всего специалисты ЦУР ЯНАО зафиксировали 16 сообщений от жителей Лабытнанги и Салехарда, чьи дома оказались затронуты стихией. Все они переданы в администрацию муниципалитета для оперативного реагирования», — говорится в сообщении. Как сообщает администрация Лабытнанги, в ходе встречи экстренного заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, был составлен план восстановления города исходя из последствий стихии. «В основном потребуется ремонт крыш, фасадов жилых домов. Адресный список сформирован в разрезе каждой управляющей компании. Восстановительные работы начнутся незамедлительно, как только утихнет ветер», — приводит пресс-служба слова мэра Марины Тресковой. Ранее сообщалось, что сильный ветер в Лабытнанги сносит шифер с крыш жилых домов. Жители жаловались, что осколки шифера повредили автомобиль. Также в Салехарде сильный ветер сорвал обшивку с крыши здания ямалького управления следкома.