В Новом Уренгое для предприятий готовят новые меры поддержки

Организации Нового Уренгоя смогут получить отсрочку за аренду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Нового Уренгоя (ЯНАО) предложили предоставить ресурсоснабжающим организациям города отсрочку по уплате аренды муниципального имущества. Об этом сообщается в документах на сайте администрации города.

«Городская дума муниципального образования город Новый Уренгой решила предоставить ресурсоснабжающим организациям отсрочку по уплате арендных платежей за использование муниципального имущества муниципального образования город Новый Уренгой Ямало-Ненецкого автономного округа (за исключением земельных участков), переданного по договорам аренды, без начисления пеней и применения иных штрафных санкций сроком до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

В администрации агентству пояснили, что это антикризисная мера. «Мера реализуется в рамках исполнения окружного протокольного поручения. Проект решения городской думы находится на согласовании», — ответили в ведомстве. После официального опубликования решение вступит в силу и распространит действия только на правоотношения, возникшие с первого апреля 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели Ноябрьска получат финансовую поддержку. Решение является дополнением к уже действующему пакету антикризисных мер Ямала.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Страны ЕС и США ввели санкции против России, чтобы нанести удар по экономике страны. Депутаты и бизнесмены РФ лишились привилегированного доступа в ЕС, а некоторые российские банки отключили от международной платежной системы SWIFT.