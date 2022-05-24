Басурин объяснил, как устранят главную угрозу для Донецка

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Пресс-конференция заместителя командующего по оперативным вопросам полковника Эдуарда Басурина. Донецк, ДНР, днр, басурин эдуард
По словам Эдуарда Бастурина, Авдеевку планируют блокировать Фото:

Силы Донецкой народной республики не буду заходить в Авдеевку. Вместо этого город, из которого ВСУ давно и регулярно обстреливают Донецк, планируется полностью блокировать, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью «Первому каналу».

«В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — рассказал он в эфире «Первого канала».

Басурин при этом добавил, что выбран именно такой образ действий из-за наличия крупнейшего в Европе коксохимического завода «Коксохим» на территории города. На этом заводе расположилась артиллерия ВСУ, которая обстреливает близлежащий Донецк и Ясиноватую. Замначальника управления Народной милиции ДНР так же предположил, что украинские военные рассчитывают на нанесение войсками ДНР ответного удара, который повредит «Коксохим».

Ранее URA.RU сообщало, что после освобождения Мариуполя и взятия завода «Азовсталь» российская армия вместе с ЛДНР ставит своей целью взятие территории Донбасса. Авдеевка при этом была отмечена как одна из важнейших точек.

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Силы Донецкой народной республики не буду заходить в Авдеевку. Вместо этого город, из которого ВСУ давно и регулярно обстреливают Донецк, планируется полностью блокировать, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью «Первому каналу». «В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — рассказал он в эфире «Первого канала». Басурин при этом добавил, что выбран именно такой образ действий из-за наличия крупнейшего в Европе коксохимического завода «Коксохим» на территории города. На этом заводе расположилась артиллерия ВСУ, которая обстреливает близлежащий Донецк и Ясиноватую. Замначальника управления Народной милиции ДНР так же предположил, что украинские военные рассчитывают на нанесение войсками ДНР ответного удара, который повредит «Коксохим». Ранее URA.RU сообщало, что после освобождения Мариуполя и взятия завода «Азовсталь» российская армия вместе с ЛДНР ставит своей целью взятие территории Донбасса. Авдеевка при этом была отмечена как одна из важнейших точек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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