Басурин объяснил, как устранят главную угрозу для Донецка

24 мая 2022 в 18:21 Размер текста - 17 +

По словам Эдуарда Бастурина, Авдеевку планируют блокировать Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Силы Донецкой народной республики не буду заходить в Авдеевку. Вместо этого город, из которого ВСУ давно и регулярно обстреливают Донецк, планируется полностью блокировать, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью «Первому каналу». «В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — рассказал он в эфире «Первого канала». Басурин при этом добавил, что выбран именно такой образ действий из-за наличия крупнейшего в Европе коксохимического завода «Коксохим» на территории города. На этом заводе расположилась артиллерия ВСУ, которая обстреливает близлежащий Донецк и Ясиноватую. Замначальника управления Народной милиции ДНР так же предположил, что украинские военные рассчитывают на нанесение войсками ДНР ответного удара, который повредит «Коксохим». Ранее URA.RU сообщало, что после освобождения Мариуполя и взятия завода «Азовсталь» российская армия вместе с ЛДНР ставит своей целью взятие территории Донбасса. Авдеевка при этом была отмечена как одна из важнейших точек.

Силы Донецкой народной республики не буду заходить в Авдеевку. Вместо этого город, из которого ВСУ давно и регулярно обстреливают Донецк, планируется полностью блокировать, заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в интервью «Первому каналу». «В Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить. После того как город будет полностью блокирован — после этого будем разбираться», — рассказал он в эфире «Первого канала». Басурин при этом добавил, что выбран именно такой образ действий из-за наличия крупнейшего в Европе коксохимического завода «Коксохим» на территории города. На этом заводе расположилась артиллерия ВСУ, которая обстреливает близлежащий Донецк и Ясиноватую. Замначальника управления Народной милиции ДНР так же предположил, что украинские военные рассчитывают на нанесение войсками ДНР ответного удара, который повредит «Коксохим». Ранее URA.RU сообщало, что после освобождения Мариуполя и взятия завода «Азовсталь» российская армия вместе с ЛДНР ставит своей целью взятие территории Донбасса. Авдеевка при этом была отмечена как одна из важнейших точек.