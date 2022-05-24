Экс-президент «Амкара»: клуб никогда не выйдет в премьер-лигу

Слияние «Амкара» со «Звездой» не поможет команде Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший вице-президент ФК «Амкар», президент пермской краевой федерации футбола Геннадий Шилов прокомментировал URA.RU планы по объединению клуба с ФК «Звезда». Он заявил, что клуб больше никогда не попадет в премьер-лигу и виноват в этом экс-губернатор Максим Решетников.

«[Бывший] губернатор Решетников похоронил „Амкар“. Меня так грязью облили за те дела, [которые я сделал] за 25 лет в „Амкаре“ и 15 лет [команды] в премьер-лиге. Мы закончили с долгом, но остались в премьер-лиге. А больше мы никогда туда не попадем», — заявил он. В ответ на вопрос корреспондента URA.RU, считает ли он бесполезным объединение команд, Шилов кивнул.

В 2018 году правительство Пермского края прекратило финансировать «Амкар». Власти посчитали эти расходы неэффективными. В результате клуб выбыл из премьер-лиги. В качестве альтернативного проекта был возрожден футбольный клуб «Звезда». Ставка была на то, что он со временем дорастет до «Амкара». В 2020 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина регион выкупил бренд «Амкара». Весной 2021 года футбольный клуб «Амкар» был зарегистрирован в качестве автономной некоммерческой организации. В начале мая стало известно о том, что «Звезду» планируют присоединить к «Амкару». В команде эти планы посчитали нелогичными.