В Мариуполе 81-летняя бабушка спасала детей и стариков от голода. Видео

24 мая 2022 в 20:10 Размер текста - 17 +

Бабушка раздавала козье молоко детям и старикам Фото: скрин видео Юрий Гагарин новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жительница Мариуполя 81-летняя Лидия Доля поила стариков и детей молоком от своих коз, спасая от голода всех, кто нуждался в еде, когда город находился под обстрелами. О бабушке-героине URA.RU рассказал доброволец с позывными «Ангел» Юрий Гагарин. «Я детям даю молоко. Все бесплатно. Старушкам, которые у церкви стоят, они еле поднялись, даю молочко», — рассказала Лидия Доля. Бабушка 12 дней пряталась от обстрелов, выжить ей помогли солдаты и прохожие. «Пошли водичку брать в 51 школу с соседкой вместе. У нее дочка инвалид детства. И мы втроем просидели там 12 дней, и Пасху там просидели. Шел старичок дал нам полпасочки, яйцо. Хлеб просила, хлеб давали. К солдатам подходила, солдаты кормили, давали консервы», — рассказала Доля. Козы все эти дни выживали сами. По ее словам, военнослужащие помогли связаться с дочерью, которая живет в Крыму, чтобы сообщить, что она живая. Женщина попросила у «Ангела» корм для коз, чтобы продолжить помогать тем, кто нуждается. Юрия Гагарина история женщины не оставила равнодушным, несмотря на то, что бабушка отказывалась от бесплатной помощи. Он обещал привести корм для коз, продукты, а также отремонтировать дом. В нем выбиты окна и течет крыша. «За таких можно жизнь отдавать и не страшно. Они эти бедные бабушки подают пример всем. Спасибо тебе, бабулечка. Это мы тебе денег должны, что не рассчитаемся никогда за молоко твое для детей», — сказал «Ангел». Зерно и продукты бабушке-героине доставили. Ранее URA.RU рассказывало про самого Юрия Гагарина. Он был предпринимателем, но решил посвятить себя помощи нуждающимся. «Ангел» представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка Донецкой народной республики и почетного гражданина Новоазовского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Мариуполя 81-летняя Лидия Доля поила стариков и детей молоком от своих коз, спасая от голода всех, кто нуждался в еде, когда город находился под обстрелами. О бабушке-героине URA.RU рассказал доброволец с позывными «Ангел» Юрий Гагарин. «Я детям даю молоко. Все бесплатно. Старушкам, которые у церкви стоят, они еле поднялись, даю молочко», — рассказала Лидия Доля. Бабушка 12 дней пряталась от обстрелов, выжить ей помогли солдаты и прохожие. «Пошли водичку брать в 51 школу с соседкой вместе. У нее дочка инвалид детства. И мы втроем просидели там 12 дней, и Пасху там просидели. Шел старичок дал нам полпасочки, яйцо. Хлеб просила, хлеб давали. К солдатам подходила, солдаты кормили, давали консервы», — рассказала Доля. Козы все эти дни выживали сами. По ее словам, военнослужащие помогли связаться с дочерью, которая живет в Крыму, чтобы сообщить, что она живая. Женщина попросила у «Ангела» корм для коз, чтобы продолжить помогать тем, кто нуждается. Юрия Гагарина история женщины не оставила равнодушным, несмотря на то, что бабушка отказывалась от бесплатной помощи. Он обещал привести корм для коз, продукты, а также отремонтировать дом. В нем выбиты окна и течет крыша. «За таких можно жизнь отдавать и не страшно. Они эти бедные бабушки подают пример всем. Спасибо тебе, бабулечка. Это мы тебе денег должны, что не рассчитаемся никогда за молоко твое для детей», — сказал «Ангел». Зерно и продукты бабушке-героине доставили. Ранее URA.RU рассказывало про самого Юрия Гагарина. Он был предпринимателем, но решил посвятить себя помощи нуждающимся. «Ангел» представлен к Ордену Мужества за спасение 367 детей Донбасса и к званию почетного гражданина города Ново-Азовка Донецкой народной республики и почетного гражданина Новоазовского района.