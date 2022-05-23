Курганец обвинил свердловских гаишников в вымогательстве. Ему не отдают прицеп со штрафстоянки

24 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Курганцу предложили заплатить почти 90 тысяч рублей, чтобы забрать прицеп со штрафстоянки Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Кургана Алексей Хнаев не может получить грузовой прицеп, поставленный на штрафстоянку в Свердловской области. В ГИБДД ему предлагают устранить технические неполадки только на штрафстоянке почти за 90 тысяч рублей, рассказал курганец URA.RU. «23 мая тягач с прицепом остановили инспекторы ГИБДД в городе Арамиль Свердловской области. Проверили документы, заглянули под прицеп. Одна тормозная ось была отключена. Инспекторы сразу стали писать протокол ареста транспортного средства на прицеп. Тут же подъехал эвакуатор. На штрафстоянке заявили, что нужно ждать только их лицензированного мастера. Через семь часов мастер сообщил, что ремонт обойдется в 87,8 тысяч рублей. Это очень завышенный ценник. Юрист подсказал, что мне обязаны отдать прицеп при использовании спецтехники (эвакуатора). Я оплатил счет на транспортировку аварийного транспортного средства на 21 тыс. рублей. Но начальник ОГИБДД Сысертского района заявил, что я не имею право забрать прицеп и должен устранять неисправность на территории штрафстоянки. Я считаю, что это коррупционные действия», — рассказал Алексей Хнаев. По словам курганца, прицеп не груженый, использовался для перевозки имущества родственников в Пермь в частном порядке. Час пребывания на штрафстоянке стоит 66 рублей, а прицеп находится там уже вторые сутки. При этом ни водителей, ни сторонних мастеров на стоянку не допускают. Курганец готов обратиться в Свердловское управление УМВД с заявлением. URA.RU направило запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Житель Кургана Алексей Хнаев не может получить грузовой прицеп, поставленный на штрафстоянку в Свердловской области. В ГИБДД ему предлагают устранить технические неполадки только на штрафстоянке почти за 90 тысяч рублей, рассказал курганец URA.RU. «23 мая тягач с прицепом остановили инспекторы ГИБДД в городе Арамиль Свердловской области. Проверили документы, заглянули под прицеп. Одна тормозная ось была отключена. Инспекторы сразу стали писать протокол ареста транспортного средства на прицеп. Тут же подъехал эвакуатор. На штрафстоянке заявили, что нужно ждать только их лицензированного мастера. Через семь часов мастер сообщил, что ремонт обойдется в 87,8 тысяч рублей. Это очень завышенный ценник. Юрист подсказал, что мне обязаны отдать прицеп при использовании спецтехники (эвакуатора). Я оплатил счет на транспортировку аварийного транспортного средства на 21 тыс. рублей. Но начальник ОГИБДД Сысертского района заявил, что я не имею право забрать прицеп и должен устранять неисправность на территории штрафстоянки. Я считаю, что это коррупционные действия», — рассказал Алексей Хнаев. По словам курганца, прицеп не груженый, использовался для перевозки имущества родственников в Пермь в частном порядке. Час пребывания на штрафстоянке стоит 66 рублей, а прицеп находится там уже вторые сутки. При этом ни водителей, ни сторонних мастеров на стоянку не допускают. Курганец готов обратиться в Свердловское управление УМВД с заявлением. URA.RU направило запрос в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию.