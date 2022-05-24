Мегапроект властей ХМАО даст толчок для инноваций на севере УрФО

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Владимир Якушев в УрФУ. Екатеринбург , уральский федеральный университет, высшее образование, химия, наука, урфу, студенты, химическая лаборатория, научная работа, лаборатория органического синтеза, молодой ученый
В НТЦ Сургута будут реализовываться идеи Западно-Сибирского НОЦа Фото:

В научно-технологическом центре, строительство которого началось в Сургуте, в перспективе могут реализовываться задачи, стоящие перед Западно-Сибирским научно-образовательным центром, куда входят учебные заведения всех регионов тюменской «матрешки». Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU.

«Западно-Сибирский НОЦ — это про научные и научно-прикладные проекты, которые софинансируются федеральным министерством образования и науки. А НТЦ — это все-таки инфраструктурный проект, где будут реализовываться научные идеи. Поэтому ничто не мешает нам научно-образовательные повестки НОЦа располагать и осуществлять на площадке НТЦ», — сообщил Нигматулин. Он также уточнил, что сейчас проекты Западно-сибирского НОЦа реализуются на базе тюменских и югорских вузов.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».

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В научно-технологическом центре, строительство которого началось в Сургуте, в перспективе могут реализовываться задачи, стоящие перед Западно-Сибирским научно-образовательным центром, куда входят учебные заведения всех регионов тюменской «матрешки». Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Западно-Сибирский НОЦ — это про научные и научно-прикладные проекты, которые софинансируются федеральным министерством образования и науки. А НТЦ — это все-таки инфраструктурный проект, где будут реализовываться научные идеи. Поэтому ничто не мешает нам научно-образовательные повестки НОЦа располагать и осуществлять на площадке НТЦ», — сообщил Нигматулин. Он также уточнил, что сейчас проекты Западно-сибирского НОЦа реализуются на базе тюменских и югорских вузов. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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