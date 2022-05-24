Мегапроект властей ХМАО даст толчок для инноваций на севере УрФО

24 мая 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

В НТЦ Сургута будут реализовываться идеи Западно-Сибирского НОЦа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В научно-технологическом центре, строительство которого началось в Сургуте, в перспективе могут реализовываться задачи, стоящие перед Западно-Сибирским научно-образовательным центром, куда входят учебные заведения всех регионов тюменской «матрешки». Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Западно-Сибирский НОЦ — это про научные и научно-прикладные проекты, которые софинансируются федеральным министерством образования и науки. А НТЦ — это все-таки инфраструктурный проект, где будут реализовываться научные идеи. Поэтому ничто не мешает нам научно-образовательные повестки НОЦа располагать и осуществлять на площадке НТЦ», — сообщил Нигматулин. Он также уточнил, что сейчас проекты Западно-сибирского НОЦа реализуются на базе тюменских и югорских вузов. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».

В научно-технологическом центре, строительство которого началось в Сургуте, в перспективе могут реализовываться задачи, стоящие перед Западно-Сибирским научно-образовательным центром, куда входят учебные заведения всех регионов тюменской «матрешки». Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Югры Владислав Нигматулин, передает корреспондент URA.RU. «Западно-Сибирский НОЦ — это про научные и научно-прикладные проекты, которые софинансируются федеральным министерством образования и науки. А НТЦ — это все-таки инфраструктурный проект, где будут реализовываться научные идеи. Поэтому ничто не мешает нам научно-образовательные повестки НОЦа располагать и осуществлять на площадке НТЦ», — сообщил Нигматулин. Он также уточнил, что сейчас проекты Западно-сибирского НОЦа реализуются на базе тюменских и югорских вузов. Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».