Мэрия Екатеринбурга открестилась от наезда Захаровой и Соловьева

24 мая 2022 в 19:00 Размер текста - 17 +

Мария Захарова удивилась тому, насколько сейчас грязная территория вокруг сквера Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В мэрии Екатеринбурга ответили официальному представителю МИД Марии Захаровой, которая во время своего недавнего визита в город раскритиковала заваленный мусором мини-водоем на Октябрьской площади. В своем эфире о мусоре в сквере вспомнил и телеведущий Владимир Соловьев. «Обозначенный Марией Захаровой объект находится на земельном участке, находящемся в аренде у частного лица. Муниципалитет неоднократно обращал внимание арендатора на необходимость наведения порядка на нем. Сейчас силами городских коммунальных служб он будет убран, и городские власти добьются от арендатора, чтобы он регулярно следил за своей территорией», — заявили в мэрии корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, насколько сейчас грязная территория вокруг сквера, в котором в 2019 году планировалось построить храм Святой Екатерины. О протестах она вспомнила во время того, как ее спросили о важности для России идеологии. Вопрос был задан во время «Битвы ораторов» в Екатеринбурге.

В мэрии Екатеринбурга ответили официальному представителю МИД Марии Захаровой, которая во время своего недавнего визита в город раскритиковала заваленный мусором мини-водоем на Октябрьской площади. В своем эфире о мусоре в сквере вспомнил и телеведущий Владимир Соловьев. «Обозначенный Марией Захаровой объект находится на земельном участке, находящемся в аренде у частного лица. Муниципалитет неоднократно обращал внимание арендатора на необходимость наведения порядка на нем. Сейчас силами городских коммунальных служб он будет убран, и городские власти добьются от арендатора, чтобы он регулярно следил за своей территорией», — заявили в мэрии корреспонденту URA.RU. Ранее URA.RU писало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова удивилась тому, насколько сейчас грязная территория вокруг сквера, в котором в 2019 году планировалось построить храм Святой Екатерины. О протестах она вспомнила во время того, как ее спросили о важности для России идеологии. Вопрос был задан во время «Битвы ораторов» в Екатеринбурге.